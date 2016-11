21.11.2016 - 08:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das neue MacBook Pro mit Touch Bar ist seit wenigen Tagen auf dem Markt und nun häufen sich die Fehler. Erst gab es Probleme mit dem neuen Trackpad und nun wurde ein noch kurioseres Problem bekannt: Laut MacRumors zeigen einige Modelle des 15-Zoll-Modells eine Intel Iris Pro Graphics 580 anstatt der angekündigten Intel HD Graphics 530 an. Welche Grafikeinheit steckt nun in Apples neuem MacBook Pro?



Aus den technischen Daten auf Apples offizieller Webseite zum neuen MacBook Pro mit Touch Bar lässt sich entnehmen, dass die 15-Zoll-Variante über eine Intel HD Graphics 530 verfügt. Einige Nutzer im Forum von MacRumors geben jedoch an, dass Ihnen unter „Über diesen Mac" eine Intel Iris Pro Graphics 580 angezeigt wird.

Zuvor wurden solche Daten bereits bei Geräten in den Apple Stores gesichtet und man nahm zunächst an, dass die Geräte mit besserer Hardware laufen. Dass dem nicht so ist, zeigt eines des Forenmitglieder. Er stellte fest, dass das System im Batteriebetrieb die korrekte Intel HD Graphics 530 anzeigt, aber sobald man das MacBook Pro an das Ladegerät anschließt die Iris Pro Graphics 580 in den Systeminformationen auftaucht.

Es wird daher angenommen, dass es sich um einen Fehler in macOS Sierra handelt, da auch die Geräte-ID der selbsternannten „Iris Pro Graphics 580" die Bezeichnung „191b" trägt, die auch zum „Intel HD Graphics 530"-Chip passt. Daneben verbaut Intel den kräftigeren „Iris Pro Graphics 580"-Chip nur bei den mobilen Prozessoren Cor i5-6350HQ und Core i7-6770/6870/6970HQ. Keiner der genannten Proessoren kommt jedoch bei Apples neuester „MacBook Pro"-Reihe zum Einsatz. Wann der kuriose Bug behoben wird, ist zur Zeit unbekannt.