BMW hat als erster Autobauer angekündigt Apples CarPlay ab dem kommenden Jahr in einer drahtlosen Variante unterstützen zu wollen. Als erste sollen davon die Limousinen der kommenden 5er-Reihe profitieren.

Apple CarPlay (Bild: Apple)

Wer bislang CarPlay im Auto verwenden möchte und kann, der muss in jedem Fall sein iPhone dazu per Kabel an das Autoradio, beziehungsweise die Entertainment-Einheit anschließen. Der Münchener Autobauer BMW ist nun der erste, der offiziell ein Ende der Kabelgebundenheit einläutet. Zumindest fast. Denn schon im Januar wollte eigentlich Volkswagen auf der US-Messe CES (steht für Consumer Electronics Show) ein zukünftiges Modell präsentieren, bei dem CarPlay ohne Kabel genutzt wird. Apple wusste das seinerzeit zu verhindern. Warum der iPhone-Hersteller aus Cupertino dies nicht wollte, ist nicht geklärt. In seiner Pressemeldung zu dem Thema beschreibt BMW in jedem Fall, dass man der erste Hersteller sei, der Apples CarPlay drahtlos anbieten wird.

Drahtloses CarPlay schon 2015 im Gespräch

Das iPhone des Fahrers wird sich kabellos mit BMWs iDrive-System verbinden können, via Bluetooth. Apple selbst hatte ein drahtloses CarPlay bereits 2015 mit der Präsentation von iOS 9 in Aussicht gestellt. Bislang gibt es jedoch kein Fahrzeug am Markt, das davon Gebrauch macht. Größter Flaschenhals in diesem Szenario ist allerdings der Smartphone-Akku, der deutlich mehr beansprucht wird.

BMW ist verhältnismäßig spät auf den CarPlay-Zug aufgesprungen, hat es doch erst in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr erste Modelle mit CarPlay-Support vorgestellt.