16.02.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Bundespolizei testet ab dem 1. April 2018 in Magdeburg eine Fahndungsapp mit 25 Dienst-Smartphones. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus und beruft sich dabei auf Aussagen eines Sprechers der Bundespolizei. Wer jedoch gehofft hat, dass die Bundespolizei auf Apple setzt, hat sich geirrt.

Die neuen Apps, die extra für die Bundespolizei entwickelt wurden, sollen es den Beamten erstmals in Deutschland ermöglichen, Ausweisdokumente mit einem Smartphone zu überprüfen und die elektronischen Chips in Ausweisen oder Pässen auszulesen.

Für diese Aufgabe müssen die Polizisten künftig nur noch ein Foto von der maschinenlesbaren Textzeile auf dem Dokument machen. Die App überprüft automatisch, ob der Kontrollierte in einer Fahndungsliste steht. Derzeit müssen Polizisten bei einer Personenkontrolle noch die Leitstelle anfunken und alle Daten durchgeben, die dann von einem Beamten ins Suchprogramm des Computers eingetippt werden. Das dauert lange, ist fehleranfällig und sorgt für einen immensen Personalaufwand, der eigentlich nicht sein müsste.

Die neue App soll künftig auch über ein geschütztes Chat-Programm für Polizisten verfügen. Für den Einsatz der App sollen in den nächsten Jahren 9000 Smartphones vom Typ Samsung S6 und S7 für die Bundespolizei angeschafft werden. Der Stückpreis soll bei etwa 300 Euro liegen. Da hatte offenbar Apple keine glückliche Hand - deren Smartphones sind abgesehen von veralteten Geräten durch die Bank teurer. Das iPhone SE kostet mindestens 409 Euro.

In New York sieht die Lage anders aus. Die Beamten des New York Police Departments (NYPD) können ab sofort auf ein neues Arbeitsgerät zurückgreifen. Zur Wahl stehen das iPhone 7 oder das iPhone 7 Plus. Die Smartphones sollen die Polizisten in ihrem Dienst unterstützen und ersetzen veraltete Nokia-Geräte mit Windows-Phone. Zunächst erhalten Beamte in Manhattan ihr neues Smartphone.

