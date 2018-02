Die Beamten des New York Police Departments (NYPD) können auf ein neues Arbeitsgerät zurückgreifen. Zur Wahl stehen das iPhone 7 oder das iPhone 7 Plus. Die Smartphones sollen die Polizisten in ihrem Dienst unterstützen und ersetzen veraltete Nokia-Geräte mit Windows-Phone. Zunächst erhalten Beamte in Manhattan ihr neues Smartphone.

Bald kann jeder Polizist in New York ein iPhone 7 nutzen (Bild: CC0)

Wie die New York Daily News berichtet, werden die einzelnen Bezirke Stück für Stück ausgerüstet. Pro Tag sollen so bis zu 600 iPhone 7 oder 7 Plus ausgegeben und die Polizisten eingewiesen werden. Die Beamten können dabei scheinbar die Displaygröße nach eigener Vorliebe wählen. Nach Manhattan soll Brooklyn und dann Queens folgen.

Produkthinweis Apple MMQR2ZM/A iPhone 7 Plus Silicone Hülle schwarz Preis: 26,28 €

Notrufe und Echtzeit-Videos

Mitteilungen über Notrufe gehen inzwischen bei den Beamten zunächst über das Mobiltelefon ein, noch bevor sie über Funk verbreitet werden. Auch Echtzeit-Videos können nun per iPhone übertragen werden. Insgesamt soll die Reaktionszeit des NYPD durch den Einsatz von Smartphones um 14% gesenkt worden sein. Neben den vorinstallierten Anwendungen ist auch eine spezielle NYPD-App installiert, die den Beamten zusätzliche Informationen zu eingegangen Notrufen übermittelt. So wissen die Polizisten zum Beispiel direkt, ob es in der Vergangenheit Notrufe von dieser Adresse gab und worum es dabei ging.

Lesetipp

Und es geht doch: iPhone 7 mit Kopfhöreranschluss

Auf YouTube ist Scotty Allen inzwischen eine kleine Berühmtheit, dabei finden sich auf seinem Kanal Strange Parts nur zwei Videos. Das erste... mehr

Bereits 2014 startete der frühere Polizeichef Bill Bratton eine Initiative, um jedem Polizisten in New York ein Smartphone zu übergeben. Bisher wurden für rund 160 Millionen US-Dollar Nokia Lumia 830 und 640XL mit Windows-Phone eingesetzt. Das Betriebssystem wird seit Juni 2017 nicht mehr von Microsoft unterstützt und muss dringend ausgetauscht werden. Die Geräte werden nun eingesammelt, gelöscht und zurück an den Hersteller gesendet.