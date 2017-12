Der Wechsel des iPhone-Akkus wird günstiger. Für Verbraucher ist das ein positives Signal. Die Umstände, die zu dieser Offerte geführt haben, machen daraus jedoch ein „unmoralisches Angebot“. Mir fallen spontan dutzende Redewendungen und sprachliche Bilder ein, die alle Facetten beschreiben, die zur Causa #Batterygate gehören. Ein Kommentar scheint an dieser Stelle angebracht, selbst wenn natürlicherweise nicht jeder meine Meinung teilen wird.

Akkutausch beim iPhone (Bild: iFixit)

Apple unterbreitet seinen Kunden derzeit ein unmoralisches Angebot zum Akkutausch beim iPhone.

Ein umoralisches Angebot von Apple

Der Milliardär John Gage verguckt sich in Diana Murphy, die Frau von David Murphy, der mit seiner Familie in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Gage möchte einmal mit „ihr“ ins Bett, und dafür eine Million Dollar springen lassen. Das wäre das Ende aller finanziellen Nöte. Das ist verkürzt wiedergegeben die Handlung des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 1993.

Die verbotene Frucht

So wie damals David und Diana stehen nun Millionen von Apple-Kunden vor der Wahl, von der „verbotenen Frucht“ zu kosten. Denn womöglich ergeben sich für Sie Nachteile, wenn Sie Apples Offerte zum günstigen Akkutausch folgen.

Ich bin kein Anwalt, habe aber ein mehrwöchiges Praktikum bei einem gemacht und einen Rechtskunde-Kurs besucht, die mir beide Basiswissen in dem Bereich vermittelten. Dazu kommt, dass ich ein hochgradig skeptischer Mensch bin. Entsprechend führt mich mein „naives“ Verständnis zu der Vermutung: Sollten Sie Apples Angebot annehmen, verlieren Sie womöglich Ansprüche auf spätere Wiedergutmachungen, die sich aus den dutzenden Rechtsstreits in der Causa #Batterygate ergeben könnten.

Apple verteilt keine Geschenke

Vorgestern erst hat mir einer von Ihnen, ein Leser von Mac Life, vorgeworfen, ich sei ein Fanboy Apples. Heute wird es vermutlich einen bösen Zwilling geben, der mir vorhält alles in Bezug auf das Unternehmen aus Cupertino schwarz zu malen. Beides ist nicht zum ersten Mal geschehen.

Denn: In meinen Augen ist das Angebot zum günstigen Akkutausch bei der aktuellen öffentlichen Debatte nämlich weiß Gott kein Geschenk. Zwar versucht das Unternehmen mit Blick auf die Umwelt nachhaltig zu wirtschaften und hat sich auch ein Image erarbeitet, Wert auf die Daten der Kunden zu legen. Aber wer sagt, dass das nicht reiner Selbstzweck ist und aus der Feder der Marketingabteilung stammt? Der iPhone-Hersteller vertritt nicht per se das Gute, selbst wenn ich persönlich einige Entscheidungen des Unternehmens tatsächlich gutheiße.

Das Schuldeingeständnis?

Doch gerade die letzte Handlung zur Veröffentlichung des „offenen Briefs“ an uns Kunden, sehe ich gewohnt skeptisch. Mein erster Impuls lautete: War das wirklich notwendig? Und: Wirkt es nicht auf die Öffentlichkeit wie ein Schuldeingeständnis? Freilich ist das nur meine Meinung und letzten Endes werden es Gerichte zu entscheiden haben. Meine Reaktion fiel aber aus einem anderen Grund so aus, als Sie zunächst annehmen.

„Make no mistake…“

Die Floskel „Make no mistake“ bedeutet als Redewendung (Idiom) auch „In einem können Sie sich sicher sein.“ Denn für mich persönlich liegt der Fall gar nicht so klar, wie es bis hierhin den Eindruck gemacht hat. Ich vertrete nämlich die Ansicht, dass sich das Unternehmen mit dem offenen Brief selbst geschadet hat. Die Gerichte können tatsächlich darin ein Schuldeingeständnis sehen wollen, wo es meines Erachtens gar keine Schuld gibt. Apple hat im Sinne des Kunden gehandelt, als es diese Drosselung einführte, um die Lebenszeit der Geräte zu verlängern. Genau das Gegenteil ist es, das dem Unternehmen derzeit vorgeworfen wird.

Jetzt bin ich aber gespannt auf Ihre Meinung.