„Wir wissen, dass einige von Ihnen das Gefühl haben, Apple habe Sie im Stich gelassen. Wir entschuldigen uns.“ So beginnt ein offener Brief von Apple an seine Kunden. Solch klare Worte vom Technologie-Riesen, in Verbindung mit einer Entschuldigung, sind eher selten. Was ist passiert?

Der Brief richtet sich an alle betroffenen Nutzer eines iPhone 6, 6s oder SE (Bild: Smartmockups)

Den Anfang nahm die Akku-Affäre vor rund zwei Wochen in einem Reddit-Forum. Dort tauschten sich Nutzer von älteren iPhone-Modellen über eine Entdeckung aus. Wechselten sie den Akku ihres Geräts, verlängerte sich nicht nur die Laufzeit, sondern auch dessen generelle Leistung nahm wieder zu. Dieses Verhalten ließ sich in Benchmark-Tests auch bestätigen. Nachdem die Presse über das Phänomen berichtete, gab Apple die Verknüpfung der Prozessorleistung mit der Akkukapazität beim iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus und iPhone SE seit dem Update auf iOS 10.2.1 zu. Offiziell sei es darum gegangen eine plötzliche Ausschaltung des Geräts zu verbinden. Die Kritik nahm aber keinesfalls ab und die ersten Sammelklagen in den USA wurden bereits eingereicht. Nun also ein offener Brief an die Kunden.

Entschuldigung, Erklärung und Entgegenkommen

Zunächst betont Apple, dass es nie darum gegangen sei, die Laufzeit des iPhones künstlich zu verschlechtern und die Kunden somit vorzeitig zu einer Neuanschaffung zu drängen: „Unser Ziel war es immer, Produkte zu entwickeln, die unsere Kunden lieben. Das ein iPhone so lange wie möglich halten soll, ist ein wichtiger Teil davon.“

Im Anschluss erklärt Apple, wieso eine Anpassung per Softwareupdate überhaupt nötig gewesen sei. Ältere Akkus seien durch gewöhnliche Alterungsprozesse nicht mehr in der Lage, nötige Spitzenbelastungen auszuhalten und würden sich dann unerwartet abschalten. „Es sollte selbstverständlich sein, dass plötzliche und unerwartete Ausfälle nicht akzeptabel sind. Wir möchten nicht, dass einer unserer Nutzer einen Anruf verpasst oder ein Foto verliert, wenn wir es vermeiden können.“ so Apple.

Um betroffenen Kunden entgegenzukommen und eventuell verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, bietet Apple bis Ende Dezember 2018 weltweit einen Akku-Austausch für 29, statt 79 US-Dollar an. Die Preise für Deutschland wurden noch nicht bekannt gegeben. Anfang 2018 soll darüber hinaus ein iOS-Update erscheinen, welches die Nutzer besser über die Gesundheit ihres iPhone-Akkus informieren soll. Weitere Hinweise will Apple demnächst veröffentlichen.