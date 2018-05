Siri könnte auf dem HomePod schon bald den Kalender bedienen (Bild: Apple)

​HomePod bekommt Kalender-Support mit iOS 11.4. Apples Smart Speaker wird noch cleverer. Der Lautsprecher soll im Zuge des nächsten iOS-Updates auch in der Lage sein, Kalender-Einträge für die Nutzer zu verwalten. Dies scheint seit dem jüngsten Beta-Update möglich. Allerdings ist das nicht in Stein gemeißelt.

Apples Sprachassistent Siri arbeitet natürlich auch auf dem HomePod. Den gibt es zwar bislang nur in Australien, Nordamerika und Großbritannien. Doch das kommende iOS-Update wirft seine Schatten voraus und könnte den Support für Apples Kalender-App auf den Smart Speaker bringen. Im aktuellen Fall zeigt eine Grafik in der Beta von iOS 11.4 während des Einrichtungsvorgangs des HomePod, dass in Zukunft der Kalender unterstützt wird.

HomePod demnächst mit Kalender-Support?

Apple und seine Betatester probieren momentan das kommende iOS 11.4 aus. Darin sind auch Funktionen und Abbildungen versteckt, die mit dem HomePod zu tun haben. Bislang gibt es keine neue Betasoftware für den HomePod. Doch in der aktuellen Beta von iOS 11.4 fiel Testern bei der Einrichtung des Smart Speakers aus Cupertino eine Änderung gegenüber vorher auf.

Bislang kann der HomePod bereits Nachrichten (iMessage) verschicken, Erinnerungen und Notizen einrichten. Mit dem kommenden iOS-Update wird dann vermutlich die Funktion hinzukommen, Kalendereinträge zu erstellen. Die Betonung liegt auf „vermutlich“, da es keine Gewähr dafür gibt, dass der iPhone-Hersteller die Funktionalität bis zur Veröffentlichung der finalen Version auch tatsächlich integriert. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Features ausprobiert, dann aber kurz vor dem Update noch entfernt. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind iMessage in der Cloud oder AirPlay 2.

Siri kommandiert bald AirPlay besser

Ebenfalls in iOS 11.4 wird dem Sprachassistenten in Verbindung mit AirPlay mehr zugemutet. Sie können demnächst die Audiowiedergabe auf unterschiedlichen Zielen auch per Sprachbefehl steuern.

