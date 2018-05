Siri und der HomePod aber auch andere AirPlay-kompatible Geräte werden sich in iOS 11.4 besser verstehen (Bild: Apple)

​iOS 11.4 bietet mehr Siri-Kommandos für AirPlay-Steuerung. In der jüngsten Beta von Apples Betriebssystem für iPhone und iPad hat das Unternehmen aus Cupertino neue Funktionen zum Sprachassisteten Siri hinzugefügt. Sie können darüber nun auch die Musik-Ausgabe auf AirPlay-Geräten (deutlich besser) steuern. Ein Video präsentiert die Verwendung.

Ein Reddit-Nutzer hat seine Erfahrungen mit der jüngsten Betaversion von iOS 11.4 geschildert. Offenbar ist Apples Sprachassistent Siri darin in der Lage, die AirPlay-Wiedergabe beispielsweise auf dem Apple TV oder HomePod auszulösen.

AirPlay-Kommnados für Siri in iOS 11.4

Sie können einen Song, der gerade auf Ihrem iPhone oder iPad läuft direkt auf einem AirPlay-kompatiblen Gerät abspielen lassen. Oder Sie weisen Siri an, doch den Song „auch“ in einem weiteren Zimmer, beispielsweise dem Wohnzimmer abzuspielen. Das funktioniert in Verbindung mit entsprechenden HomeKit-kompatiblen AirPlay-Empfängern, die Sie über Apples Home-App eingerichtet haben.

Die Wiedergabe von Musik-Genres oder Podcasts ist ebenso möglich. Wie das funktioniert hat der Nutzer in einem Video festgehalten. Allerdings scheint Apple noch Nachholbedarf zu haben, da die Bedienung noch nicht reibungslos vonstatten geht.

Siri hat Nachholbedarf

Diese Entwicklung wird vor allem Nutzer von AirPlay-fähigen Endgeräten mit iPhone und iPad freuen. Doch Apples Sprachassistent hat generell Nachholbedarf. Er spricht zwar eine ganze Reihe von Sprachen. Doch sein Funktionsumfang ist in manchen Bereichen stark eingeschränkt. Immerhin hört Siri Ihnen sofort zu und versteht sie auch verhältnismäßig gut. Allerdings kann es trotzdem nicht in jedem Fall helfen.

Klassenbester ist momentan Googles Assistant. Es gibt aber einen Silberstreif am Horizont. Denn Apple holte Googles KI-Experten an Bord, um unter anderem den Sprachassistenten zu verbessern. Apple arbeitet unter anderem daran, Siri fit für mehrere Nutzer zu machen.

