20.03.2017 - 11:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

AppleCare+ kann man auf zwei Wege kaufen. Entweder man entscheidet sich direkt bei der Bestellung eines iPhone für den Zusatzdienst oder kauft diesen innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf eines der Smartphone-Modelle nach. Wie es nun scheint, gibt es bald eine interessante Neuerung. Eine amerikanische Website möchte erfahren haben, dass Apple in Kürze die Kauffrist für AppleCare+ für das iPhone auf ein Jahr verlängern wird.



Bisher musste iPhone-Kunden sich schnell für Apples Zusatzgarantie entscheiden. Sie konnten sie direkt beim Kauf beziehungsweise noch bis zu 60 Tage später abschließen. Von dieser Restriktion möchte man laut MacRumors jetzt abrücken. Die Website möchte von einem Senior-AppleCare-Mitarbeiter erfahren haben, dass sich diese Verkaufspolitik ändert. Es soll möglich werden, während der ersten 12 Monate AppleCare+ für das iPhone erwerben zu können. Ungewöhnlich wäre dies natürlich nicht. Apple bietet AppleCare für den Mac und auch für das Apple TV seit einiger Zeit ebenfalls bis ein Jahr nach dem Kauf der Produkte an. Dennoch herrschen auch noch Unklarheiten.

Auch wenn der Senior-Berater gegenüber der Seite preisgab, dass die Änderungen für das iPhone und auch rückwirkend für Geräte, die innerhalb des letzten Jahres erworben worden, gültig sind, fehlt eine weitere Information: Sind auch iPad- & „Apple Watch"-Modelle sowie der iPod Touch von dieser Neuerung betroffen? Die Antwort ist ungewiss.

Daneben ist auch noch nicht sicher, ob die Änderungen weltweit oder nur in den USA umgesetzt werden. Bisher kann man über Abdeckungs-Tool nur die Verfügbarkeit in den USA überprüfen. Für Deutschland und andere Länder ist dies aktuell nicht möglich.

AppleCare+ kostet 99 Euro für ein iPhone SE und 149 Euro für das iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Abgedeckt werden Schäden am Gerät, der Batterie, an den mitgelieferten Ohrhörern und Zubehör. Zusätzlich sind bis zu zwei Reparaturen bei Display-Schäden (für 29 Euro Servicegebühr) oder durch sonstige Schäden (für 99 Euro Servicegebühr) möglich.