Der Schweizer Uhren-Konzern Swatch will den Smartwatch-Markt aufmischen. Das hat Geschäftsführer Nick Hayek gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg ausposaunt. Man wolle dabei allerdings keine kleinen Brötchen backen, sondern sich in Konkurrenz zu Apple, Google und anderen aufstellen. Denn: Die smarten Armbanduhren von Swatch sollen in Konkurrenz zu watchOS und Android Wear ein vollkommen eigenständiges Betriebssystem erhalten.

Swatch will der Apple Watch Konkurrenz machen (Bild: CC0)

Die Apple Watch schlägt sich gar nicht so schlecht. Tatsächlich hat Sie dem Schweizer Uhrengeschäft einige Kunden abluchsen können. Es verwundert deshalb nicht, dass sich schon andere Anbieter, auch solche von Premium-Armbanduhren Gedanken darüber gemacht haben und beispielsweise TAG Heuer mit Intel und Google gemeinsame Sache macht.

Swatch in Konkurrenz zu watchOS und Android Wear

Doch nun will Swatch einen anderen Weg beschreiten. Unter der Edelmarke Tissot soll bis Ende 2018 ein erstes Produkt auf den Markt gebracht werden, das vor allem in puncto Datenschutz und Batterielaufzeit über jeden Zweifel erhaben sein soll. Dies gab Swatch-CEO Hayek gegenüber Bloomberg an. Wearables hätten am Massenmarkt nur eine Chance, wenn die Miniaturisierung der Technologie vorangetrieben würde und wenn man die Akkulaufzeit der Geräte deutlich verbessere, so Hayek in Biel am Omega-Hauptquartier (die Marke gehört ebenfalls zu Swatch).

Analysten skeptisch

Es gibt allerdings bereits erste kritische Stimmen gegenüber dem Vorhaben von Swatch. Analyst Luca Solca, der den Markt von Luxus-Uhren beobachtet, sieht im eigenen Betriebssystem des Unternehmens den ersten Fehler. Konsumenten erwarten, dass Sie auf Smartwatches dieselben Apps nutzen könnten wie auf Ihren Smartphones (oder Tablets). Das könnte man mit einem eigenen Betriebssystem nicht erreichen, wenngleich Swatch schon ankündigte, dass man das OS auch Drittanbietern zur Entwicklung von Apps zur Verfügung stellen wolle. Interesse gäbe es auch, so Hayek. Allein die Hälfte der Interessenten seien Start-ups aus dem Silicon Valley, die die Abhängigkeit von iOS oder Android abschütteln wollten.

Tissot hatte mit der „Tissot Smart Touch“ bereits eine Smartwatch angekündigt, mit Solarbetrieb und integrierten Wettersensoren. Sie sollte sich mit iOS- und Android-Smartphones koppeln lassen und eigentlich 2016 erschienen sein. Das Produkt ist allerdings bis heute nicht für Konsumenten erhältlich.