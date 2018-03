Apple schafft iTunes LP ab (Bild: CC0, Schwoaze via Pixabay)

Ende von iTunes LP noch 2018. Schon Ende März nimmt Apple keine Einsendungen von Partners aus der Musikbranche mehr entgegen, die zusätzliche Multimedia-Inhalte beinhalten. Noch in diesem Jahr möchte das Unternehmen das Album-Format iTunes LP gänzlich auslaufen lassen. Nutzer können es dann nicht mehr kaufen.

Seit 2009 bietet Apple iTunes LP an. Es handelt sich dabei um ein spezielles Format von Musikalben, bei denen Käufer neben der eigentlichen Musik auch Multimedia-Zusatzinhalte bekommen. Die Inhalte wurden mit den Webtechnologien HTML, CSS und Javascript so aufbereitet, dass Nutzer über eine Booklet-Ansicht Zugriff auf die Songs, aber auch Songtexte, Videos oder Fotos bekamen.

Kein Interesse an iTunes LP?

Es gibt vermutlich Käufer von iTunes LP. Doch das Format, das den Kauf digitaler Musik aufwerten sollte, hat sich offenbar nicht durchgesetzt. Es wurden in all den Jahren nur „hunderte“ solcher erweiterten Alben überhaupt in iTunes veröffentlicht. Die Akzeptanz bei der breiten Masse, sowohl bei Kunden als auch bei Vertretern der Musikbranche blieb aus.

Apple hat allerdings bei dem Format einen langen Atem bewiesen. Denn schon ein halbes Jahr nach dem Start von iTunes LP deutete sich an, dass sich das Format nicht durchsetzen würde.

Apple informierte Partner im Februar

Schon im Februar soll Apple die Partner aus der Musikbranche über das Aus informiert haben. Nun verschickte außerdem das Apple Music Team einen Newsletter, der überschrieben war mit „The End of iTunes LP“.

Während man ab Ende März keine Einsendungen mehr annimmt, sollen im Verlauf des Jahres die iTunes LPs auch aus dem iTunes Store verschwinden. Nutzer, die ein iTunes LP Album gekauft haben, sollen die Inhalte offenbar nur über iTunes Match herunterladen können. Möglich, dass hier noch ein Problemfeld entsteht, sobald der iPhone-Hersteller tatsächlich die Downloads entfernt.

Spekulationen um iTunes-Store-Aus

Das britische Musik-Magazin Metro, das über den Newsletter informierte, lässt in diesem Kontext alte Spekulationen wieder aufleben. Die Quelle, von der das Magazin den Newsletter in Kopie erhielt, betonte, dass Musikstreaming die Zukunft sei.

Von dieser Aussage aber abzuleiten, dass Apple den iTunes Store ganz abschafft und nur noch auf Musikstreaming setzt, ist gewagt. Gerüchte über das Aus des iTunes Store gibt es seit bald zwei Jahren. 2016 kamen sie zum ersten mal auf. Vergangenes Jahr wurden die Spekulationen konkreter. Apple dementierte jedoch die Gerüchte bislang.

