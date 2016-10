24.10.2016 - 16:48 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Im September hat Apple die Apple Watch Series 2 und damit einhergehend die Apple Watch Nike+ angekündigt. Bislang war unbekannt, wann die Smartwatch im Nike-Farbschema auf den Markt kommen soll, aber das Geheimnis wurde jetzt gelüftet: Am 28. Oktober soll es soweit sein. Sie wird das gleiche kosten wie die Apple Watch Series 2 mit Aluminiumgehäuse. Was an Unterschieden bleibt, ist also im Grunde genommen nur das Armband.



24.10.2016 - 16:48 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple Watch Nike+ (Bild: Apple)

Via Pressemitteilung hat Apple heute die Welt wissen lassen, dass die Apple Watch Nike+ am Freitag, den 28. Oktober 2016 auf den Markt kommen wird. Es handelt sich dabei um eine spezielle Version der Apple Watch Series 2 mit Aluminiumgehäuse. Die Unterschiede liegen im atmungsaktiven Armband und der vorinstallierten Nike+ Run Club App.

Preise der Apple Watch Nike+

Eigentlich war es kein großes Geheimnis mehr, wann Apple die Apple Watch Nike+ veröffentlichen wird, denn auf der Webseite wurde das Datum schon vor einiger Zeit entdeckt. Heute nun erschien die offizielle Pressemitteilung dazu, die den 28. Oktober noch einmal bestätigt.

Preislich kostet die Apple Watch Nike+ genau dasselbe wie die Apple Watch Series 2. Für die Smartwatch mit 38 Millimeter Bildschirmdiagonale will Apple 419 Euro haben, 42 Millimeter gibt es für 449 Euro. Auch technisch gibt es zur Series 2 keinen Unterschied: Integriertes GPS, Schutz vor Wasser bis zu einer Tiefe von 50 Metern, Dual-Core-Prozessor, watchOS 3 und Aluminium-Gehäuse.

Die Nike-Edition ist in zwei Farben verfügbar, nämlich Schwarz und Silber, sowie mit je zwei verschiedenen Armbändern, die entweder mit grünem Akzent kommen oder in der Grundfarbe des Armbandes.

Armband als Alleinstellungsmerkmal

Wer sich nun fragt, warum er so lange auf die Nike+-Edition der Apple Watch Series 2 gewartet hat, dem sei gesagt: Wegen des Armbands. Denn technisch sind die Smartwatches identisch und auch die Nike+ Run Club App kann schon heute im App Store heruntergeladen werden.

Die Markteinführung am 28. Oktober wird in vielen Ländern gleichzeitig stattfinden, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Über das Wochenende folgen noch einige weitere Staaten wie Griechenland am 29. und Israel am 30. Oktober.