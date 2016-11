02.11.2016 - 09:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Für viele Nutzer war das „Hello Again"-Event in der letzten Woche eine Enttäuschung. Dies betrifft weniger das vorgestellte MacBook Pro als den Umstand, dass keine anderen Mac-Computer eine Aktualisierung erhalten haben, die es eigentlich nötiger gehabt hätten. Als kleinen Wermutstropfen hat Apple nun still und heimlich die Upgrade-Preise für größere SSD-Optionen bei den älteren Mac-Modellen reduziert.



Die Preis für SSDs fallen in den letzten Jahren immer weiter. Nur bei Apple schien dies Umstand nicht wirklich anzukommen. Bei Upgrades verlangte man immer saftige Aufschläge. Nun aber haben die Kalifornier heimlich, still und leise die Preise für ältere Mac-Modelle gesenkt. Vor dem „Hello Again"-Event am letzten Donnerstag lag ein Upgrade auf eine 512 GB SSD noch etwa bei 300 Euro bis über 400 Euro, während die Speichererhöhung auf eine 1 TB SSD sogar mit 800 Euro bis knapp unter die 1.000 Euro zu Buche geschlagen hat. Jetzt ist es günstiger geworden.

Möchte man nun das 13-Zoll-„MacBook Air" von 256 GB auf eine 512 GB SSD upgraden, dann kostet dies nur noch 240 Euro. Vorher wurden hier rund 100 Euro mehr fällig. Eine ähnliche Änderung gab es beim Mac mini, denn hier werden beim Wechsel von einer 1 TB Festplatte auf eine 256 GB SSD beziehungsweise von einem 1 TB Fusion Drive auf eine 512 GB SSD ebenfalls 240 Euro berechnet, während vor rund einer Woche noch 100 Euro mehr gezahlt werden mussten.

Auch beim iMac und Mac Pro sind die Preis um rund 100 Euro für die meisten SSD-Upgrade-Optionen gefallen. Selbst bei den 2015er „MacBook Pro"-Modellen kann ab sofort etwas gespart werden. So werden für eine 1 TB SSD beim 15-Zoll-„MacBook Pro" knapp 200 Euro weniger fällig und kostet jetzt 720 Euro. Bei der Speichererhöhung von 256 GB auf die 512 GB SSD spart man ebenfalls und zahlt nur noch 240 Euro.

Beim 13-Zoll-„MacBook Pro" von 2015 setzt Apple die Preis ähnlich an, nur das bereits beim kleinstes Upgrade auf 256 GB schon 240 Euro anfallen, während für 512 GB 480 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen. Entscheidet man sich für die 1 TB SSD, dann werden sogar 960 Euro verlangt.

Trotz des Preisnachlasses warten viele Nutzer natürlich auf eine echte Überarbeitung der Geräte. Der iMac könnte letzten Gerüchten zufolge schon zu Beginn des nächsten Jahres den Anfang machen.