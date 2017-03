18.03.2017 - 08:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Heute gibt es keine Drohnenvideos sondern die Möglichkeit eines virtuellen Besuchs von Apples neuem Hauptquartier Apple Park Campus in Cupertino. Das ist von Deutschland gut 9.000 km entfernt, kann aber in Apple Maps in wenigen Sekunden virtuell besucht werden.



Apple Park in Apple Maps (Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Apple hat es sich nicht nehmen lassen, seine Großbaustelle in die Kartenanwendung Apple Maps aufzunehmen. So kann sich der Besucher schon jetzt ein Bild von der Anlage und dem zentralen, ringförmigen Gebäude machen. Wie üblich ist auch eine 3D-Begehung möglich. Angesichts der vielen Baustellenfahrzeuge ist auch leicht erkennbar, wie groß das Gebäude und die Anlage tatsächlich sind. Wie man auf dem obigen Bild sehen kann, zeigt Apple Maps wunderschöne 3D-Bilder von Apple Park, auch wenn diese nicht auf dem neuesten Stand sind. Die Bauarbeiten sind in der Realität schon viel weiter fortgeschritten.

Den Apple Park Campus findet man noch immer nicht, wenn man diese Bezeichnung in die Suche von Apple Maps eingibt. Doch mit der Eingabe „Cupertino ca 95014” landet man ungefähr in der Nähe. Das Raumschiff befindet sich im Nordosten des Punktes. Bisher gibt es nur zum runden Steve Jobs Theatre, in dem künftig die Apple-Präsentationen stattfinden werden, und dem Hauptgebäude selbst ein paar Informationen innerhalb der Kartenanwendung, doch das wird sich sicherlich noch ändern.

Der Umzug in die neue Konzernzentrale soll im April 2017 starten. Dann beginnen auch die Umzugsarbeiten für die über 12.000 Mitarbeiter, die in dem neuen Komplex arbeiten sollen. Seit 2013 wird am künftigen Hauptquartier gearbeitet. Eigentlich war die Fertigstellung für Ende 2016 geplant, allerdings wurde sie verschoben.