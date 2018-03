Die Insta360 Nano S wird einfach über den Lightning-Anschluss auf das iPhone gesteckt. (Bild: Mac Life)

Die Insta360 Nano in der hardwrk-Edition ist eine kleine und kompakte 360-Grad-Kamera zum Aufstecken auf das iPhone 6 bis iPhone 7. Mit der nun neu erschienenen „S-Klasse“ verbessert Insta nicht nur die Hardware, sondern macht die Kamera auch kompatibel zum iPhone X. Wir haben die Insta360 Nano S getestet.

Wer die neue Insta360 Nano S auspackt, erlebt direkt eine kleine Überraschung. Die Verpackung ist nicht nur ein Schutz für die 360-Grad-Kamera, sondern lässt sich darüber hinaus mit wenigen Handgriffen passgenau in eine VR-Brille für das iPhone X verwandeln, um die selbst erstellten 360-Grad-Aufnahmen direkt betrachten zu können. Passgenau ist auch für die Kamera ein wichtiges Stichwort, denn diese passt nun auch perfekt auf das iPhone X. Besitzer anderer iPhone-Modelle müssen keine Angst haben, auch sie können die Insta360 Nano S auf den Lightning-Anschluss ihres Apple-Smartphones stecken, die Kamera ist bis zum iPhone 6 abwärtskompatibel. Worauf allerdings leider verzichtet werden muss, ist der Einsatz einer Schutzhülle für das iPhone. Die Nano S lässt sich nur auf ein nacktes iPhone aufstecken. Bei der Verwendung sollte man also vorsichtig sein.

Insta360 Nano S: Ohne App geht nichts

Wird die Kamera mit dem iPhone verbunden, schaltet sie sich automatisch ein und startet die zugehörige App Insta360NanoS. In ihr lassen sich die bereits aufgenommenen Bilder und Videos betrachten, die veröffentlichten Werke anderer Insta-Nutzer erkunden und natürlich auch neue Aufnahmen erstellen. Zur Wahl stehen 360-Grad-Fotos, Videos und die Möglichkeit über Facebook oder Twitter ein 360-Grad-Live-Video zu streamen. In den jeweiligen Modi stehen noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bereit. Fotos lassen sich zum Beispiel mit Selbstauslöser aufnehmen und die Belichtung und der Weißabgleich den eigenen Wünschen anpassen. Wer eine Micro-SD-Karte in das Gerät einsetzt, kann über den einzigen Knopf der Insta360 Nano S auch ohne iPhone Bilder aufnehmen. Um diese dann aber betrachten zu können, ist wieder zwingend die App nötig.

Noch in der Beta-Phase ist die Funktion 360-Grad-Videoanrufe mit der Insta360 Nano S und dem iPhone zu tätigen. Der Gesprächspartner benötigt dabei übrigens keine eigene 360-Grad-Kamera, sondern erhält lediglich einen Link, über den er den Anruf auf seinem Smartphone-Browser entgegen nehmen kann. Im Test funktionierte dies reibungslos, auch wenn der Verbindungsaufbau manchmal etwas länger dauert.

4K und 20 Megapixel mit der Insta360 Nano S

Mit der Insta360 Nano S lassen sich 4K-Videos mit einer Auflösung von 6912 x 3456 Pixeln aufnehmen und Fotos mit 20 Megapixeln schießen. Die im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte Auflösung fällt besonders beim Einsatz der VR-Brillen-Funktion positiv auf.Wie auch die teurere Insta360 One, benötigt die Nano S relativ viel Licht, um gute Bilder zu erhalten. Andernfalls beginnt das Bild sehr stark zu rauschen. Für Nachtaufnahmen ist sie also nicht geeignet. Etwas gewöhnungsbedürftig ist es auch, das iPhone über Kopf zu halten, um zu filmen. Einer der Nachteile dieser Ausrichtung: FaceID des iPhone X funktioniert so nicht, falls das Gerät versehentlich gesperrt wurde.

Fazit

Leider muss das iPhone konstruktionsbedingt bei der Verwendung der Insta360 Nano S ohne Schutzhülle bleiben. Selbst sehr schmales Cases passen nicht, um das iPhone X zu schützen. Und auch die App ist noch nicht zu einhundert Prozent ausgereift. So dreht sich zum Beispiel das Bild immer automatisch, wenn die Aufnahmefunktion verlassen wird, obwohl das iPhone noch auf dem Kopf steht. Insgesamt bietet die Insta360 Nano S aber einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der 360-Grad-Aufnahmen. Die im Vergleich zur Vorgängerin verbesserte Hardware und die Zusatzfunktionen runden das Angebot ab.