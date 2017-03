14.03.2017 - 19:02 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Was gibt es Schöneres, als den Frühling mit einer lockeren Radtour zu begrüßen und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen? Also ab aufs Fahrrad und die Tour mit einer unserer Apps planen. Wir haben uns sieben iPhone-Apps für Radfahrer herausgepickt und näher angesehen. Manche davon bieten auch Support für die Apple Watch und sind daher noch intuitiver zu bedienen.



14.03.2017 - 19:02 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

<

1

2

3

4

5

6

7

> Screenshot aus Cyclemeter GPS (Bild: Abvio) Cyclemeter GPS Mit dieser App wird das iPhone zum Fahrradtacho mit umfangreichen Funktionen, die Sie nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch für andere Aktivitäten wie Joggen oder Skifahren einsetzen können. Das kostenpflichtige Elite-Upgrade ermöglicht es Ihnen, mit der Apple Watch die wichtigsten Funktionen fernzusteuern und zahlreiche Trainingsdaten darzustellen. Darüber hinaus können Sie Ihre Workouts via iCloud mit iPhone und iPad synchronisieren und absolvierte Touren direkt zu Strava hochladen. Die App zeichnet zudem biometrische Daten von externen Sensoren auf und verbindet einen RFLKT-Fahrradcomputer als separates Display. Fazit: Cyclemeter GPS ist ein universeller Fahrradtracker, der erst mit dem Elite-Upgrade (9,99 Euro) so richtig Vollgas gibt. <

1

2

3

4

5

6

7

>

Wer seinen Körper nach den kalten Wintertagen wieder in Form bringen möchte, muss nicht zwangsläufig joggen, sondern kann auch mit dem Fahrrad seinen Kalorienverbrauch anheizen. Das haben in den letzten Jahren auch zahlreiche App-Anbieter erkannt und einen bunten Strauß an Fahrrad-Apps mit teilweise unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten auf den Markt gebracht. Denn nur Distanz, Geschwindigkeit und Höhenmeter zu messen, würde ein aktuelles iPhone heutzutage unterfordern. In ist, wenn man Routen individuell planen kann oder Tourenempfehlungen anderer Radfahrer folgt. In der Praxis können die Apps aber meistens noch sehr viel mehr. Der Fantasie sind praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Doch aufgepasst: GPS-Tracking zehrt am stärksten Akku. Eine Powerbank fürs iPhone sollte deswegen nicht fehlen.