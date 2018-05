Nach dem Aus von Navigon gibt es viele lange Gesichter. Wir haben die besten Navi-Lösungen für das iPhone getestet. (Bild: Gettyimages/Rostislav_Sedlacek)

Verhältnismäßig unerwartet hat Navigon jüngst bekanntgegeben, sämtliche Navigations-Apps für Smartphones einzustellen. Ein herber Schlag für Fans der Offline-Lösung, die mit zahlreichen praktischen Zusatzfunktionen zu glänzen wusste. Was jetzt? Wir haben uns ins Auto gesetzt und die besten Navigations-Apps von Apple, Google und Co. ausgiebig auf Autobahnen in Städten und Dörfern im In- und Ausland getestet.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Navigon, Hersteller der wohl beliebtesten Offline-Navigations-Apps für das iPhone, zieht sich nicht wie zuerst angekündigt schrittweise, sondern komplett aus dem App-Geschäft zurück. Auch die speziell für Telekom-Kunden ausgelieferte App „Navigon Select“ muss dran glauben. Der Grund dafür liegt auf der Hand: kostenfreie und je nach Smartphone sogar ab Werk installierte Lösungen wie Apple Karten oder Google Maps sind mindestens auf der Überholspur und haben Navigon in einigen Punkten sogar schon hinter sich gelassen. Dabei hat Navigon besonders den Lösungen von Google und Apple einiges voraus. Etwa die nahezu überall funktionierende Anzeige der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Oder die Integration von Glympse, einem Dienst, der anderen die aktuelle Position, die vor dem Fahrenden liegende Route und die geschätzte Ankunftszeit anzeigt. Nutzer von Apples oder Googles Navigationslösung müssen hier die Route entweder zusätzlich in der Glympse-App anlegen oder etwa Apples „Freunde“-App nutzen, die allerdings nur zur Übermittelung des Standorts dient und keine geschätzte Ankunftszeit (ETA, Estimated Time of Arrival) angibt.

Informationen über temporäre oder auch stationäre Blitzer sucht man in den Lösungen von Apple und Google übrigens weiterhin vergeblich.

Neben den beiden Platzhirschen aus Cupertino und Mountain View gibt es jedoch noch mindestens vier weitere spannende Navigations-Apps, die man sich einmal angeschaut haben sollte. Damit Sie das nicht tun müssen, haben wir das für Sie erledigt und die unser Meinung besten Navi-Apps verglichen und stießen neben viel erfreulichem auch auf viele nervige Details. Einen eindeutigen Sieger gibt es daher leider nicht.

Apple Maps punktet vor allem mit der unübertroffenen Integration in iOS, sowie mit einer nahezu perfekten Routenführung. (Bild: Mac Life)

Apple Karten

Die jedem iPhone mitgegebene Karten- und Navigations-App stand lange im Schatten des schier übermächtigen Google Maps, hat den Abstand jedoch deutlich verringert. Die meisten Menschen finden etwa Apples Kartendarstellung attraktiver. Die Navigation funktioniert unserer Erfahrung nach auf ausgedehnten Touren durch Deutschland aber auch andere Länder der EU und in den USA genauso einwandfrei und zielsicher wie bei Google. Im direkten Vergleich bietet Apple sogar die leicht bessere Einschätzung der Ankunftszeit. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil für all jene mit der nötigen Hardware: Apple Karten funktioniert als weiterhin einzige Navigationslösung mit Apple CarPlay auf dem Display des Bordcomputers des Autos.

Eindeutigen Nachholbedarf gibt es bei allen Diensten, die über die Grundfunktionen hinausgehen. So bietet Google eine echte Offline-Funktionalität und hat auch bei den so genannten POIs (Points of Interest, Orte von Interesse) die Nase deutlich vorne. Die Google-Datenbank mit Namens- und Adressdaten von Restaurants, Ärzten, Sehenswürdigkeiten et cetera ist spürbar besser gefüllt. Außerdem bietet Google orts- und zeitabhängige Vorschläge, wohin man gehen oder fahren könnte.

Fazit

Naturgemäß bestens ins System integriert und für CarPlay-Nutzer ein Muss. Bei Zusatzdiensten weiterhin mit Luft nach oben.

Google kann in Sachen Integration in iOS nicht zu Apple aufschließen, punktet aber seinerseits mit Offline-Karten und den besseren Zusatzinformationen. (Bild: Mac Life)

Google Maps

Wenn es um kostenfreie und qualitativ hochwertige Navigationslösungen geht kann man weiterhin keine gut informierte Entscheidung treffen, ohne Google Maps zumindest eine Chance gegeben zu haben. Bereits seit Februar 2005 tüftelt Google an der zunächst Karten-, bald darauf aber auch schon Navigationslösung und hat sich nicht nur gegenüber Apple einen immer noch spürbaren Erfahrungsvorsprung herausgearbeitet. Das gilt vor allem für viele Details, also genau den Aspekt von Software, bei dem für gewöhnlich Apple glänzt. Schade ist, dass auch Google Maps weiterhin keine Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der aktuell befahrenen Straße anbietet. Wirkliche Nachteile gegenüber Apple Karten hat Google Maps nur in drei Punkten – und an zwei davon kann man aus eigener Kraft nichts ändern. Apple Karten ist besser ins Betriebssystem von iPhone und iPad integriert und da wird Apple auch nicht mit sich reden lassen. Genauso wenig steht zu hoffen, dass Apple Google Maps allzu bald Zugang zu CarPlay gewähren wird. Der letzte Punkt liegt bei jedem Nutzer: möchte man, dass Google ständig über den eigenen Standort informiert ist? Denn diese Daten, besser: die Nutzung dieser Daten, sind es, mit denen Google Kasse macht. Das ist allerdings seit jeher der Google-Deal: Daten gegen herausragend gute Dienstleistungen und Apps.

Fazit

Wenn man nichts gegen die Nutzung von Google-Diensten hat und über die mangelhaftere Systemintegration erhaben ist, die beste Lösung.

Verspielt, zu Google gehörend und immer rasend schnell über Probleme auf der Route informiert. Das ist Waze. (Bild: Mac Life)

Waze

„Google Maps, die Zweite“, könnte man sagen. Denn Google hat das israelische Start-up bereits 2013 aufgekauft. Waze verfolgt einen deutlich verspielteren Navigations-Ansatz. Man kann andere „Wazer“ genannte Nutzer freundlich Anhupen und auf der eigenen Karte eingezeichnet sehen. Außerdem sammelt man Punkte durch gefahrene Kilometer und steigt so in einer nationalen oder weltweiten Rangliste auf. Einen Umweltpreis gibt es dafür freilich nicht. Der inzwischen abgeflaute Waze-Hype hat Deutschland nie wirklich erreicht und doch erfreut sich die App auch hier einiger Beliebtheit. Großer Vorteil: Waze-Nutzer sind aktive Fahrer und melden Blitzer, Baustellen, Polizeikontrollen oder Straßensperren schnell und unkompliziert direkt aus der App heraus. Im direkten Vergleich war Waze oft schneller über etwa Unfälle informiert als die Konkurrenz, wie wir bei mehreren Fahrten zwischen Kiel, Hamburg und Berlin feststellten. Das Erscheinungsbild wirkte nie wirklich seriös, inzwischen ist es aber auch etwas antiquiert. Probleme hatte Waze zu Zeiten unseres Tests mit Zusatzinformationen. Die automatische Routenführung zur nächsten Tankstelle führte uns in Berlin wiederholt zu Hotels, in der Umgebung von Kiel zu Ärzten oder Apotheken. Immer noch besser als anders herum.

Fazit

Die Navi-App schlechthin für alle, die auf Gamification stehen. Bei der Suche nach POIs sollte man diese vor der Abfahrt noch einmal prüfen.

Die einzige Navi-App im Test, die konsequent auf Daten aus OpenStreetMap setzt. (Bild: Mac Life)

Scout

Ehemals als „Skobbler“ angeboten hört „Scout“ inzwischen offiziell auf den Namen „GPS Navigation + Maps - Scout“. Wir bleiben bei „Scout“. Die große Besonderheit dieser Navi-App ist das Kartenmaterial. Dieses ist nicht etwa selbst erschlossen oder zugekauft, sondern basiert auf den frei verfügbaren Karten des „OpenStreetMap“-Projekts. Karten also, die aus Datenspenden (etwa von Behörden oder anderen Navigationsanbietern) und Nutzereingaben hervorgehen. Gerade für viele Speziallösungen ist „OSM“, wie das Projekt abgekürzt wird, oft die einzige nutzbare Lösung. Die Navigation mit Scout funktioniert im Wesentlichen tadellos. Zeitweise hatten wir sogar den Eindruck, dass uns Scout Schleichwege und Abkürzungen vorschlägt, die andere Anbieter nicht zu kennen scheinen. Ob wir so wirklich schneller zum Ziel kamen, lässt sich im Einzelfall nicht nachprüfen. Aber man fühlte sich gleich wie ein Kenner der fremden Stadt, der schleppenden Verkehr auf den Hauptverkehrsachsen zielsicher umfährt. Offline-Karten für ein Land sind im Gratispaket enthalten, weitere können für je 4 Euro zugekauft werden, „die Welt“ gibt es für 12 Euro. Auch Pakete für Verkehrs- und Blitzer-Informationen müssen zugekauft werden.

Fazit

Grundsätzlich kostenfrei, vollumfänglich nutzbar jedoch erst ab einer Investition von 22 Euro. Leider noch immer nicht an das iPhone-X-Display angepasst.

Ohne jeglichen Spielkram aber leider auch ohne viele Komfort-Funktionen kommt Here daher. (Bild: Mac Life)

Here Wego

Mit „Here“ setzte sich Nokia vor einiger Zeit auf die Landkarte der Navigationslösungen. Here war dann auch das einzige wirklich gute Nokia-Produkt, dass wir im Kopf hatten – bis wir bei der Recherche zu diesem Artikel feststelle, dass Nokia den Dienst bereits vor Jahren an Audi, BWM und Daimler verkauft hatte, die inzwischen wieder Anteile an andere abgegeben haben. Die App ist modern gestaltet und beinhaltet detaillierte Informationen zu alternativen Reisemethoden, etwa dem Zugverkehr. Ein Pluspunkt gerade gegenüber Apple und Waze ist, dass Karten auf kontinentaler, Länder- oder Regionsbasis und natürlich auch in gewählten Ausschnitten offline gespeichert werden können, was in Deutschland besonders auf Reisen durch Flächenländer mit oftmals mangelhafter Netzabdeckung außerhalb größerer Ortschaften ein Segen ist. Nervig sind Werbeeinblendungen in der Orts- oder Adresssuche, von denen man sich auch nicht freikaufen kann. Die Kartendarstellung ist oft sehr schlicht, was ein subjektiver Vor- oder Nachteil sein kann. Dafür beinhalten die Karten eine Anzeige der zugelassen Höchstgeschwindigkeit. Blitzer kennt „Here WeGo“ allerdings leider nicht.

Fazit

Eine grundsolide Navigationslösung ohne unnötigen Schnickschnack, allerdings auch ohne ein paar liebgewonnene Komfort-Funktionen.

Optisch leider kein Genuss und viele nützlichen Funktionen kosten Extra. Sygic hat uns am wenigsten überzeugt. (Bild: Mac Life)

Sygic

Die Navigationslösung „Sygic“ bietet wohl die größte Diskrepanz zwischen Licht und Schatten aller hier getesteter Apps. Sie sieht aus wie zu den Anfängen der Smartphone-Zeit Stand-alone-Navigationssysteme aussahen, was die meisten als Nachteil empfinden dürften. Dafür bietet Sygic beim Reisestart zahlreiche praktische Zusatzinformationen, die direkt angewählt werden können. Etwa ein Umweg über die nächstgelegene Tankstelle. Die Premium-Version darf sieben Tage kostenfrei ausprobiert werden. Danach wird praktisch alles kostenpflichtig: Die Europa-Karten gibt es nun schon seit längerer Zeit (und vielleicht für immer?) zum Rabattpreis von 13 Euro, statt ehemals 50 Euro. Wer Verkehrsmeldung inklusive haben möchte, zahlt 5 Euro mehr. „Spielkram“ wie eine Dashcam-Funktion, eine Cockpit-Anzeige oder eine „Real View Navigation“ kosten zwischen 4 und 7 Euro extra.

Rein Funktional gibt es an Sygic nichts auszusetzen. Man bekommt allerdings bei fast allen anderen getesteten Anbietern einen zumindest ähnlichen Funktionsumfang für deutlich weniger Geld in einer ansprechenderen Optik geboten. So dass man Sygic fast nur für Retro-Navi-Fans, die ein paar Euro loswerden möchten, empfehlen mag.

Fazit

Wenn Sie auf diese Art der Navi-Optik stehen und auch vor einigen moderaten Investitionen nicht zurückscheuen, ist Sygic eine solide Lösung.

