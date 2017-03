17.03.2017 - 14:53 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Unsere technischen Geräte stecken meist in Taschen und Hüllen, die sofort erkennen lassen, dass es sich bei dem darin Transportierten um Elektronik handelt. Artwizz schickt mit seiner in Deutschland handgefertigten Leather Skin Hülle ein ansehnliches Gegenstück ins Rennen. Es passt sich nicht nur dank seiner ultraflachen Form dem MacBook 12“ perfekt an, sondern verschafft seinem Besitzer auch ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten. Wir sind ein bisschen verliebt.



Nicht umsonst heißt diese aus naturbelassenem Rindsleder handgefertigte Hülle Leather Skin. Sie ist hautdünn, schützt ein darin befindliches 12“-MacBook aber dennoch vor Stößen und anderen schädlichen Einflüssen. Vor allem aber fühlt sich die weiche Außenhaut weit angenehmer an als manch herkömmliche MacBook-Hülle.

Artwizz Leather Skin mit schnörkellosem Design

Dabei vertraut Artwizz auf ein Design, das simpler kaum sein könnte. Nur wenige Nähte und eine große Schlaufe für den Verschluss sorgen dafür, dass das MacBook einen guten Halt hat und nicht herausfällt. Keine Selbstverständlichkeit, denn auf den ersten Blick wirkt die Leather Skin eher wie ein großer Umschlag, denn eine ordentliche Laptop-Hülle. Doch weit gefehlt: Steckt das MacBook einmal darin, möchte man es eigentlich nicht mehr herausnehmen. Das Leder macht aus dem eher kalten Stück Technik nahezu ein funktionales Kleidungsstück.

Liebevolle Verarbeitung

Zudem ist die Leather Skin eines der wenigen Accessoires, dessen Herstellungskette man transparent nachverfolgen kann. Das Leder stammt von deutschen Kühen, es wird naturbelassen verarbeitet, in Italien gegerbt und wieder in Deutschland in Handarbeit zusammengefügt. Schon nach kurzer Benutzung erhält das Anilinleder eine Patina, was das darin geschützte MacBook zu einem noch persönlicherem Gegenstand werden lässt. Dank der offenen Seiten sind alle Ausgänge und Bedienelemente frei zugänglich.

Angenehmes Arbeiten

Neben dem ästhetischen Faktor spricht für die Leather Skin Hülle auch, dass es sich damit sehr angenehm arbeiten lässt. Die Handflächen ruhen auf den großen Lederecken statt auf dem kälteren und harten MacBook. Verzichten müssen Sie bei dieser Hülle logischerweise darauf, dass der Gegenüber sofort erkennt, dass Sie ein Apple Laptop benutzen, dafür ziehen Sie mit dieser Hülle auf andere Weise die Blicke auf sich. Die granitfarbene Leather Skin gibt es ausschließlich für das MacBook 12“, sie kostet 99,99 Euro.