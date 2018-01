12.01.2018 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple stattet seine mobilen Geräte bereits standardmäßig mit großartigen Kalender-Apps aus, die schon über eine Fülle an Funktionen verfügen. Dabei hat es das kalifornische Unternehmen zumindest unter macOS 10.13 (auch in älteren Versionen) nicht belassen und der Terminal-App einen eigenen einfachen Kalender spendiert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Kalender per Terminal App aufrufen können.



12.01.2018 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So können Sie einen Kalender per Terminal App aufrufen

Öffnen Sie zunächst den Finder und klicken Sie in der Seitenleiste den Ordner „Programme“ an. Wählen Sie dann den Unterordner „Dienstprogramme“ aus und öffnen Sie anschließend die Terminal-App. Alternativ hierzu können Sie auch die Befehlstaste (cmd) + Leertaste auf Ihrer Tastatur drücken, um die Spotlight-Suche zu öffnen. Geben Sie hier „Terminal“, um die App angezeigt zu bekommen. In der Terminal-App angekommen, geben Sie nun „cal (Monat) (Jahr)“ (ohne Anführungszeichen) ein, um eine Monatsübersicht für den eingegebenen Monat in dem Jahr zu erhalten. Beispielsweise kann dies "cal 10 2088" sein, um den Oktober 2088 zu sehen.

Sie können auch den Monat einfach weglassen, sodass Ihnen eine Jahresübersicht angezeigt wird. Passend dazu können Sie sich übrigens in einem Zeitraum zwischen dem Jahr 1 und dem Jahr 9999 bewegen. Gerade wenn man Daten in entfernter Zukunft oder Vergangenheit nachschlagen möchte, kann der Terminal-Kalender äußerst hilfreich und bringt Sie sogar schneller zum Ziel als die Konkurrenz sein.