01.03.2018 - 11:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Kamera am iPhone ist stets Apples größter Schatz. Mit nahezu jeder Geräte- und Software-Generation bringt das Unternehmen zahlreiche Verbesserungen an den Start. Zwischen den mittlerweile unzähligen Optionen kann man den Überblick verlieren und einfache Funktionen, wie den Selbstauslöser, schnell übersehen. Dieser ist jedoch besonders nützlich, wenn Sie Selfies oder Gruppenbilder aufnehmen möchten.

So nutzen Sie den Selbstauslöser am iPhone für bessere Selfies

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Kamera-App. Diese können Sie auch direkt vom Sperrbildschirm aus starten, indem Sie am unteren rechten Bildschirmrand auf das Kamera-Symbol tippen. Je nach Ausrichtung und Gerät kann die Position des Selbstauslösers variieren. Tippen Sie auf das Symbol, um verschiedene Auslösezeiten angezeigt zu bekommen.

Sie können allerdings nur zwischen zwei Auslösezeiten auswählen. Dabei steht „3 s“ natürlich für drei Sekunden, während „10 s“ gleichermaßen für zehn Sekunden steht. Wir empfehlen Ihnen für fast jedes Einsatzgebiet den zehn-sekündigen Timer, da Sie in diesem Fall nicht hetzen oder den Timer wahrscheinlich erneut stellen müssen, weil Sie es gerade so in das Bild geschafft haben.

Die Auslösezeit wird Ihnen nun unter den Selbstauslöser-Symbol angezeigt und wird gelb. Positionieren Sie Ihr iPhone für die Aufnahme. Zubehör, wie Stative, sind besonders empfehlenswert. Tippen Sie jetzt auf den Auslöser. Der Countdown wird am Bildschirmrand runtergezählt und der Blitz leuchtet sekündlich auf. Sobald die letzten drei Sekunden angebrochen sind, beginnt der Blitz schneller zu blinken. Ihr iPhone nimmt anschließend eine Bilderserie auf und schlägt Ihnen das beste Foto daraus für Ihr Album vor. Sie haben dann noch über die Option „Auswählen“ in der Fotos-App die Möglichkeit sich für ein anderes Foto zu entscheiden.

