22.02.2018 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



22.02.2018 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut der Website Patently Apple hat Apple nun die Beschreibung seiner „Apple TV“-Marke kürzlich erweitert. In der Aktualisierung ist von diversen Spiele-relevanten Verwendungszecken die Rede, die der Seite zufolge „ernstgenommen werden sollten“. Erst vor wenigen Wochen wurde ebenfalls über die Website bekannt, dass man an einer „Next-Generation-Gaming-Technologie“ arbeitet.

Schon seitdem das Apple TV (4. Generation) angekündigt wurde, kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Apple die Set-Top-Box in eine Spielekonsole verwandeln könnte. Während sich die Spekulationen bisher nicht offiziell beweisen lassen konnten, kamen nun neue Hinweise zu Tage. Wie eingangs erwähnt, wurde im letzten Dezember ein Patent für eine neue Gaming-Technologie seitens Apple eingereicht. Als einer der Ingenieure wurde hier Norman Wang aufgeführt, der vormals als Senior Software Engineer in Sonys PlayStation Division tätig war und dort an verschiedenen Konsolen (PS3, PSP & PS Vita) mitarbeitete.

Nun folgte ein weiterer Hinweis darauf, dass Apple tatsächlich das Apple TV zur Spielekonsole ausbauen möchte. Das Unternehmen erweiterte dazu den Markeneintrag 87801324 beim USPTO unter dem Artikel „Intenational Class 028" um folgenden Zusatz:

„video game consoles; controllers for game consoles; video output games, namely, video output game machines for use with televisions; apparatus for electronic games adapted for use with an external display screen or monitor.“

Wie die Website deutlich macht, kann hierdurch ein ernsthafter Konkurrent für verschiedene Dienste entstehen. Gemeinsam mit Apple Music, den jüngsten Serien- und Film-Bemühungen sowie einer zusätzlichen - echten - Spiele-Option wäre das Apple TV ein Entertainment-Paket im kompakten Format.

Anzeige