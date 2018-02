07.02.2018 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Sommer kündigte Apple auf der WWDC iOS 11 an und damit allerlei neue Funktionen. Ein besonderes Feature ging dabei etwas unter: Sie können nun nicht mehr nur mit Siri sprechen, sondern Apples Sprachassistent reagiert nun auch auf Texteingaben. In vielen Situationen kann dieses Feature nützlich sein, beispielsweise an öffentlichen Ort wie einer Bibliothek. Wir zeigen Ihnen daher, wie Sie die Funktion aktivieren und nutzen.



Eigentlich ist Siri als Sprachassistent konzipiert und liefert dabei solide Ergebnisse. Sollte Sie Apples digitaler Helfer nicht richtig verstanden haben, dann können Sie seit einiger Zeit schon Ihren Befehl mit „Zum Bearbeiten tippen“ mittels Texteingabe nachbessern. Seit iOS 11 kann der gesamte Befehl direkt als Text eingegeben werden. Jedoch versteckt sich die Funktion tief im Menü. Im Gegensatz zu den üblichen Einstellungen für Siri ist das Feature nicht in „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ zu finden.

Um mit Siri schreiben zu können, öffnen Sie ebenfalls die Einstellungs-App und rufen „Allgemein“ > Bedienungshilfen“ > „Siri“ auf. Ziehen Sie hier den Regler neben „Siri schreiben“ nach rechts, um das Feature zu aktivieren. Wenn Sie nun die Seitentaste gedrückt halten, um Apples Assistenten zu starten, können Sie nun mit ihm schreiben anstatt zu sprechen.

Wenn Sie mit dem Assistenten schreiben, drücken Sie stets auf „Fertig“, um Ihren Befehl abzuschicken. Alternativ zum Schreiben können Sie entweder wieder die Sprachbefehle aktivieren oder Sie nutzen die Diktierfunktion, sodass „Siri schreiben“ weiter aktiviert bleiben kann. Tippen Sie dazu einfach auf das Mikrofon-Symbol, diktieren Sie Ihren Befehl und schicken ihn dann auf gewohnte Weise ab.