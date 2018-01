15.01.2018 - 08:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Siri ist seit einiger Zeit auch auf dem Mac verfügbar. Mit dem Update auf macOS Sierra im Jahr 2016 hatte Apple damit dem langjährigem Wunsch vieler Nutzer entsprochen. Für die einfache Aktivierung hat man hierzu ein Icon im Dock und eines in der Menüleiste platziert. Während erstes leicht zu entfernen ist, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Siri-Icon aus der Menüleiste entfernen können.



macOS High Sierra: So entfernen Sie das Siri-Icon aus der Menüleiste

Klicken Sie zunächst in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand links auf das Apple-Logo und wählen Sie dann „Systemeinstellungen“ aus. In den Systemeinstellungen klicken Sie anschließend auf „Siri“. Entfernen Sie jetzt den Haken vor „Siri in der Menüleiste anzeigen“, um das Icon zu entfernen. Sie können die Systemeinstellungen nun wieder verlassen und das Icon wird aus Ihrer Menüleiste – genauer der Statusleiste – ausgeblendet.

Auch wenn das Icon nun nicht mehr in der Menüleiste zu sehen ist, kann der intelligente Sprachassistent auch weiterhin noch über das Dock-Icon oder einen Tastatur-Kurzbefehl aufgerufen und verwendet werden. Ansonsten ist es ebenfalls möglich das Icon in die Menüleiste zurückzuholen, indem Sie der Anleitung bis zum dritten Schritt folgen und den Haken wieder setzen.