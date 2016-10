Scanbot ist eine Anwendung mit der sich Texte ganz einfach auf dem Smartphone einscannen und in ein Dokument verarbeiten lassen. Die Anwendung erlaubt außerdem eine ausführliche Bearbeitung dieser Dokumente und kommt mit OCR-Texterkennung und Anbindung an verschiedene Cloud-Dienste. Der Entwickler hat nun die Version Scanbot 6 für iOS und Android veröffentlicht, die nicht nur neue Funktionen besitzt.

Scanbot 6 wurde deutlich ausgebaut (Bild: Scanbot)

Seit heute Mittag gibt es eine neue Version der Anwendung Scanbot in den App Stores für iOS und Android. Der Entwickler hat die neue Version, Scanbot 6, stark überarbeitet und nicht nur mit neuen Funktionen ausgestattet. Auch das Interface wurde neugestaltet. Die Bedienung ist nun deutlich intuitiver. Denn wie Scanbot, und wohl auch viele andere Entwickler, festgestellt haben reicht es nicht aus eine Anwendung mit tollen Funktionen zu versehen. Diese müssen auch leicht zu finden und einfach zu bedienen sein. Mit der neuen Version von Scanbot ist dies gelungen.

Scanbot 6 wurde deutlich ausgebaut

Eine kleine aber feine Änderung ist, dass jedes Symbol in der App nun eine Beschriftung besitzt. Das kann den Arbeitsablauf deutlich erleichtern. Wichtiger ist aber noch, dass man nun einzelne Seiten in einem gescannten Dokument verschieben, drehen, löschen oder hinzufügen kann. Eine weitere neue Funktion in der iOS-Version ist das ausgebaute OCR-Feature: Damit kann man nun Dokumente nachträglich mit der automatischen Schrifterkennung überprüfen, auch wenn sie mit einer anderen App oder einem Desktop-Programm eingescannt wurden. Zudem gibt es nun neue Farbvariationen und Schriftgrößen in der beliebten Annotations-Funktion. Zu guter Letzt hat Scanbot mit der Aktualisierung weitere Anbindungen an cloudbasierte Dienste wie OneDrive, OneNote für Business und Amazon Cloud Drive erhalten.

Lesetipp Datenverlust bei Evernote: So können Sie sich entschädigen lassen Ein Bug in der Mac-Version von Evernote hat bei einigen Nutzern zu Datenverlusten geführt. Dieser Bug ist mit der neuesten Version des Programms... mehr

Scanbot 6 ist kostenlos. Die Gratis-Version enthält aber nicht alle Funktionen. Diese können in der Anwendung hinzugekauft werden.