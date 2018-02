20.02.2018 - 11:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Als Apple im letzten Jahr macOS High Sierra veröffentlichte, brachte dies auch einige neue Funktionen für den Safari-Browser. Neben dem intelligenten Tracking-Schutz, der Verhinderung der Autoplay-Funktion und der besseren Performance hat der Browser natürlich noch mehr auf dem Kasten und verfügt über Funktionen, die nicht standardmäßig aktiviert sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Entwicklermenü, das viele coole Features mit sich bringt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es aktivieren können.

So aktivieren Sie das Entwicklermenü für Safari am Mac

Bei dem Entwicklermenü in Safari handelt es sich um einen zusätzlichen Menüpunkt in der Menüleiste, der erst manuell freigeschalten werden muss. Darüber lassen sich einige interessante Funktionen ausprobieren und ermöglicht auch die mobile Ansicht von Webseiten - doch der Reihe nach:

Starten Sie dazu den Safari-Browser, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Safari“ und wählen den Eintrag „Einstellungen“ aus. Sie befinden sich nun in den Safari-Einstellungen. Klicken Sie hier auf den Reiter „Erweitert“.

In „Erweitert“ finden Sie am unteren Ende der Optionen den Punkt „Menü „Entwickler“ in der Menüleiste anzeigen“. Setzen Sie davor einen Haken, um das Entwicklermenü mit sofortiger Wirkung zu aktivieren. Anschließend können Sie die Einstellungen wieder verlassen und in der Menüleiste einen Blick in das Entwicklermenü werfen.

Das Entwickler-Feature bringt einige interessante Funktionen:

Sie können die aktuelle Seite direkt in anderen auf deinem Mac installierten Browsern öffnen

Der Safari Cache lässt sich hier ganz einfach leeren

Erhalten Sie weitere Informationen über die Webseite

Ändern Sie den User Agent, um zu sehen, wie die Webseite in einem anderen Browser lädt

Deaktivieren Sie Bilder, Styles, JavaScript und weitere Funktionen

