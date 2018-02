„One Apple Park Way“ News Apple macht's offiziell: Apple Park ist neuer Hauptsitz

Noch bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2011 arbeitete der damalige Apple-CEO Steve Jobs mit Hochdruck an seinem größten Projekt. Damals noch als „Campus 2“ bezeichnet, stellte er in einer Stadtratssitzung seine Pläne für Apples neue Firmenzentrale vor, um grünes Licht zu erhalten. Einige Zeit später begann dann auch der Bau des „Raumschiffs“, welches nur wenige Jahre später fertiggestellt wurde. Im letzten Jahr gab Apple dann offiziell bekannt, dass der neue Campus „Apple Park“ heißen wird und in den kommenden Monaten von den rund 12.000 Mitarbeitern aus der Umgebung bezogen wird. Um auch den Apple-Mitbegründer und Initiator des Projekts zu würdigen, gab man dem neuen Auditorium den Namen „Steve Jobs Theater“. Obwohl 1 Apple Park Way nun die offizielle Adresse des Unternehmens ist, sind die Umzüge weiterhin im vollen Gang. Im letzten Monat wurde bekannt, dass aktuell nur etwa fünf der zwölf Bereiche des Hauptgebäudes für Mitarbeiter freigegeben sind. Die restlichen sieben sollten dann in den nächsten Monaten folgen.

