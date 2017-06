23.06.2017 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat großartige Arbeit dabei geleistet, eine umfassende Arbeitsumgebung für Mac-Nutzer zu entwicklen. Mit Keynote, Pages und Numbers stehen kostenlose Applikationen bereit, die auf anderen Plattformen viel Geld kosten können. Damit Ihre Daten auch sicher sind, hat Apple einen Passwortschutz in seine iWork-Apps integriert. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Numbers-Tabellen mit einem Kennwort versehen können.



Ein Kaffee darf bei der Arbeit natürlich nicht fehlen (Bild: CC0)

Wenn man das Stichwort „Tabellenkalkulation" hört, dann denken viele Anwender an Microsofts Office-Programm Excel. Apple bietet allerdings für Mac-Nutzer mit Numbers eine gute und kostenlose Alternative. Zwar muss man hierbei auf manche komplexere Funktionen verzichten, dafür besticht die App jedoch durch eine einfache Bedienung. Ähnlich einfach verhält es sich auch bei den Sicherheitsfunktionen. So erlaubt es Apple direkt über die Anwendung, dass das Dokument mit einem Passwort geschützt werden kann.

So setzen Sie ein Passwort bei Numbers-Tabellen

Öffnen Sie zunächst die Tabelle, die Sie mit einem Passwort versehen möchten, in Numbers. Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Ablage" und wählen Sie „Passwort festlegen" aus.

Anschließend können Sie bereits ein beliebiges Passwort festlegen. Wiederholen Sie die Eingabe. Zusätzlich können Sie noch einen Hinweis auf das Passwort eingeben, damit sie eine kleine Gedankenstütze haben, falls es Ihnen einmal entfallen sein sollte.

(Bild: Screenshot)

Speichern Sie anschließend das Numbers-Tabelle wie gewohnt. und schließen Sie es. In dem Speicherordner und auch in dem Informationsfenster wird Ihnen jetzt anstatt einer Vorschau nur ein leeres Blatt mit einem Schloss angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie gebeten das Passwort einzugeben. Ein Öffnen ohne Passwort ist nun nicht mehr möglich.