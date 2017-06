22.06.2017 - 09:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist soweit. Etwas über zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten „iOS 11"-Beta hat Apple die zweite Vorabversion für Entwickler freigegeben. Wie immer bei solchen großen Versionen gibt es auch hier wieder allerlei neue zu entdecken. So konnten wir Neuerungen im Dock, in Safari und im Kontrollzentrum finden. Daneben wurde ein weiteres Feature aktiviert, auf das Sie sich im Herbst freuen können.



Die Installation neuer Software nimmt einiges an Zeit in Anspruch (Bild: Benjamin Otterstein)

Wenn Sie sich das Changelog auf Apples Entwicklerplattform ansehen, dann werden Sie schnell den Änderungs-Umfang der zweiten iOS 11 Beta wahrnehmen. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen bringt die zweite Beta jedoch auch diverse neue Einstellungsmöglichkeiten sowie neue Features mit, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten:

Das Kontrollzentrum hat nun eine Einstellung erhalten, die verhindert, dass Sie das Kontrollzentrum durch den Wisch nach oben innerhalb einer aufrufen können. Damit begrenzen Sie die Nutzung auf den Homebildschirm, Desweiteren wurde die Funktionsweise des Bluetooth-Schalters im Kontrollzentrum geändert. Dieser funktioniert nun wie der WLAN-Schalter und deaktiviert Bluetooth nicht, sondern trennt nur die aktuelle Verbindung.

Im Zusammenhang mit dem neuen Dock des iPad gibt es ebenfalls eine Änderung. In den Einstellungen besteht nun die Möglichkeit, dass Ihnen die zuletzt verwendeten Apps nicht mehr im Dock angezeigt werden, sodass Sie auch keine Vorschläge mehr erhalten.

iOS 11 Beta 2 aktiviert auch das „Beim Fahren nicht stören"-Feature, bei dem Sie, wie der Name schon verrät, beim Fahren nicht durch Anrufe und Benachrichtigungen gestört beziehungsweise abgelenkt werden. In den Einstellungen können Sie nun dazu festlegen, ob Sie den Modus nutzen möchten und wie er aktiviert werden soll. Daneben erlaubt man Ihnen auch eine automatische Antwort an den Absender einer Nachricht zu schicken.

Links: Neue Einstellungen für das Kontrollzentrum Mitte: Safari verfügt über experimentelle Funktionen Rechts: „Beim Fahren nicht stören" kann aktiviert werden. (Bild: Screenshots)

Nebenbei gibt es für Safari nun erweiterte Einstellungen, die Entwickler mit experimentelle Funktionen wie „WebGPU", „Link Preload", „CSS Sping Animations" und anderen Features ausstattet.

Eine letzte große Neuerung zeigt sich in der neuen Dateien-App. Diese hat nun eine eigene Erweiterung zur Ablage von Fotos, Videos, Dokumenten und weiteren Inhalten in anderen Apps erhalten. Daneben werden nun auch Drittanbieter-Dienste wie Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box und andere unterstützt und innerhalb der App angezeigt.

Momentan ist die iOS 11 Beta nur für Entwickler verfügbar. Eine öffentliche Vorabversion der Software soll laut Apple Ende Juni erscheinen. Sie können Sie bereits jetzt für das Apple Beta-Software Programm registrieren.