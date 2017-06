28.06.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit Jahren versucht Apple das iPad als Alternative zum klassischen Computer zu etablieren. Es ist zwar leistungsstark, kompakt und bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, aber an der wichtigsten Stelle besteht noch Nachholebedarf – beim Multitasking. So ist es erst mit iOS 9 möglich geworden, sich zwei Apps nebeneinander anzeigen zu lassen. Apple nennt dies Split View und integrierte das Feature in iOS 10 auch für Safari.



28.06.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Multitasking wird am iPad immer einfacher (Bild: Apple)

In diesem Jahr erscheint iOS 11. Apple wird in der kommenden Software-Version besonders viele neue Funktionen für das iPad einfügen. Diese reichen von simplen Anpassungen bis hin zu coolen Multitasking-Features wie dem Drag & Drop zwischen zwei geöffneten Applikationen. Aktuell müssen wir jedoch noch mit iOS 10 vorlieb nehmen. Das Update brachte bereits eine Fülle an Funktionen, aber die wenigsten waren dabei speziell für das iPad. Dazu gehörte jedoch der Umstand, dass Apples Safari-Browser endlich flottgemacht wurde und nun auch Split View unterstützt, sodass Sie sich zwei Webseiten nebeneinander anzeigen lassen können. Somit wird beispielsweise der Vergleich von zwei Angeboten auf unterschiedlichen Webseiten zum Kinderspiel. Wir zeigen Ihnen kurz, wie Sie das Feature in Safari nutzen.

Multitasking mit dem iPad: So nutzen Sie den „Split View“-Modus in Safari

Nehmen Sie Ihr iPad Air 2, iPad (5. Generation) oder iPad Pro zur Hand und öffnen zunächst einmal Safari. Oben sehen Sie die aktuellen Tabs. Um zwei Seiten nebeneinander zu sehen, drehen Sie das iPad spätestens jetzt in das Querformat. Nun halten Sie den Finger auf ein Tab gedrückt und ziehen es bis zum rechten Bildschirmrand. Sobald sich der Bildschirm teilt, können Sie den Finger wieder anheben. Dadurch können Sie sich nun zwei Webseiten gleichzeitig auf einem Bildschirm anzeigen lassen.