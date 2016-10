Im neuem macOS Sierra hat Apple die Funktionalität von iCloud und iCloud Drive ausgebaut. Sie bekommen nun die Möglichkeit, sowohl den Schreibtisch als auch den „Dokumente“-Ordner über Ihre Geräte hinweg zu synchronisieren. Das gilt sowohl für iPhone und iPad, aber auch am Mac. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Funktion einrichten, und was Sie beachten sollten.

„iCloud Drive“-Optionen in iCloud-Systemeinstellungen (Bild: Alexander Trust)

Sie sind quasi nur einen Mausklick entfernt davon, Dateien auf Ihrem Desktop oder im „Dokumente“-Ordner unter macOS Sierra und iOS zu synchronisieren.

Synchronisierung der Ordner einrichten

Rufen Sie dazu Systemeinstellungen > iCloud auf. Klicken Sie dort auf den Button „Optionen“ neben „iCloud Drive“. In dem Dialogfenster, das Sie dann gezeigt bekommen, können Sie durch einen Klick in die Checkbox „Ordner ‚Schreibtisch‘ & ‚Dokumente‘“ die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Diese Einstellungen sollten Sie an jedem Mac vornehmen, auf dem Sie die Funktion nutzen möchten.

iCloud-Systemeinstellungen (Bild: Alexander Trust)

In der Folge werden die Dateien für den Upload in die Cloud vorbereitet und dann hochgeladen. Je nachdem, wie viele Dateien es sind, dauert es eine Weile.

Bevor Sie die Funktion jetzt einschalten, sollten Sie überprüfen, wie groß die beiden Ordner „Schreibtisch“ und „Dokumente“ sind. Beispielsweise speichert die Virtualisierungssoftware Parallels seine virtuellen Maschinen standardmäßig im Dokumente-Ordner. Ein Upload einer über 20 GB großen „Windows 10“-VM-Datei dauert nicht nur sehr lange, sondern könnte vor allem Ihren vorhandenen iCloud-Speicher aufbrauchen.

Neue Ordnung im Finder

Im Finder werden Elemente umgeordnet, aus den Favoriten in eine eigene Rubrik „iCloud“. Dort sind dann „iCloud Drive“, „Schreibtisch“ und „Dokumente“ verfügbar. Auf iPhone oder iPad können Sie auf die Dateien über die „iCloud Drive“-App zugreifen. Am Mac können Sie auf die Dateien unmittelbar über die Ordner im Finder zugreifen.