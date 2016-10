Es verwundert nicht, dass Apple seinem Sprachassistenten Siri mit der Einführung am Mac eine Schnittstelle zu eigenen Apps „einpflanzt“. Wir haben bereits Software wie „Mail“ oder „Nachrichten“ erwähnt. Doch auch die Fotos-App bildet keine Ausnahme. Als Nutzer können Sie mit Hilfe des Computergehirns eigene Fotos suchen und sich anzeigen lassen. Wir zeigen Ihnen wie.

Fotos kommuniziert mit Siri in macOS Sierra (Bild: CC0, Montage: Mac Life)

Sie haben gestern eine Reihe von Fotos geschossen, die Sie sich heute am Mac anzeigen lassen wollen? Starten Sie Siri und sagen: „Zeig mir meine Fotos von gestern.“ Der Assistent tut genau dies. Aber anders als bei der Vorschau einer Websuche wird unmittelbar die App „Fotos“ von Apple gestartet. Sie sehen eine Übersicht mit Bildern, die zu der von Ihnen genannten Einschränkung passen. In diesem Fall also alle Bilder, deren Datum den gestrigen Tag umfassen.

Zeig mir meine Fotos von gestern (Bild: Apple)

Eigene Fotos mit Siri suchen

Nehmen wir an, Sie haben im vergangenen Italien-Urlaub vor Monaten eine Reihe von Fotos geschossen. Nun wollen Sie als Erinnerung ein Album erstellen, es womöglich in den Druck geben. Lassen Sie sich von Siri alle Fotos aus Italien zeigen. Gesetzt den Fall Ihre Fotos haben entsprechende ortsbasierte Metadaten gespeichert, „oder“ Sie haben nachträglich welche hinzugefügt, können Sie nach kurzer Zeit in der Fotos-App auf alle Italien-Fotos blicken.

Sie könnten auch Ort und Zeit als begrenzenden Faktor gemeinsam an den Sprachassistenten übergeben. Formulieren Sie einen Satz wie: „Zeig meine Fotos von Mallorca vom letzten Sommer.“ Die Künstliche Intelligenz präsentiert Ihnen eine Übersicht aller Bilder, entsprechend Ihrer Einschränkungen.