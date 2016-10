Wir haben Ihnen bereits gezeigt, wie Sie mit Siri im Internet suchen. Ein Spezialfall dieser Anwendung ist die Suche nach Bildern. Immerhin können Sie diese in eigenen Dokumenten weiterverwenden. Bedarfsfälle gibt es unendlich viele.

macOS Sierra mit Siri (Bild: Apple)

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten gerade an einer Präsentation. Zur Illustration möchten Sie gerne ein paar Bilder verwenden. Da Sie keine eigenen haben, wollen Sie auf den schier unendlichen Fundus im Internet zurückgreifen. Solange Sie die Quelle, respektive den Urheber in Ihrer Präsentation angeben, steht dem nichts im Weg.

Siri sucht nach Bildern im Internet

Apples Sprachassistent in macOS Sierra greift Ihnen bei der Suche nach entsprechenden Bildern unter die Arme. Starten Sie Siri und formulieren die Bitte: „Zeige mir Fotos von Sylt.“ Zunächst wird Siri Ihre eigene Fotos-Bibliothek durchsuchen. Wenn diese kein Ergebnis liefert, lässt Ihnen das Computergehirn die Wahl. Wollen Sie trotzdem die Fotos-App öffnen, oder aber eine Websuche nach passenden Bildern ausführen. Klicken Sie auf den entsprechenden Button und binnen kurzer Zeit zeigt Siri Ihnen das Resultat. Zwölf Bilder werden Ihnen in Form von Vorschaubildern als Mosaik angeboten. Wollten Sie noch mehr Bilder sehen, könnten Sie sich diese mit einem Klick in Safari anzeigen lassen.

Suchergebnisse zu Bildern von Sylt (Bild: Apple)

Sie haben ein Dokument geöffnet, in dem Sie eines der Bilder nutzen wollen? Dann Klicken Sie auf eine Vorschau, halten die Maustaste gedrückt oder belassen den Finger mit Druck auf dem Trackpad. Ziehen Sie dann das Bild in Ihre Anwendung an die Stelle, an der das Bild eingefügt werden soll.