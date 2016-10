Es ist nur ein kleines Detail unter vielen. Doch Apple hat in macOS Sierra die Funktionsweise des Dateimanagers „Finder“ leicht überarbeitet. Sie bietet eine neue Möglichkeit, Ordner obenauf zu sortieren. Diese wurde sonst nur von Software von Drittherstellern bereitgestellt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die neue Sortierung einrichten.

macOS Sierra (Bild: Apple)

Sie haben im Finder die Dateien gerne nach Name sortiert. Dann verschieben Sie außerdem gerne Dateien in andere Ordner. Besonders in Ordnern mit sehr vielen Dateien führte das zu häufigem Scrollen. Denn bislang werden bei alphabetischer Sortierung die Ordner zwischen den Dateien angezeigt.

Ordner im Finder zuoberst sortieren

Software-Alternativen wie „Total Finder“ erlaubten es hingegen, die Ordner obenauf zu sortieren. Das kann der „Finder“ von Apple ab sofort auch. Alles was Sie tun müssen, ist die Funktion über eine Checkbox in den Einstellungen zu aktivieren.

Öffnen Sie den Finder. Starten Sie dann dessen Einstellungen ([cmd] + [,]). Klicken Sie den Reiter „Erweitert“ an. Sie finden darin eine Checkbox mit dem Titel „Beim Sortieren nach Namen Ordner oben behalten“. Aktivieren Sie diese durch einen Klick.

Finder-Einstellungen in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

Wenn Sie nun ein Finder-Fenster öffnen, in dem Sie alphabetisch sortieren lassen, werden zuoberst alle Ordner angezeigt. Erst darunter werden dann die Dateien sortiert.