Apple hat mit der Vorstellung von macOS Sierra im Sommer des Jahres auch Neuigkeiten für Software-Entwickler bereitgehalten. Eine solche Neuerung ermöglicht die Zugriffsverwaltung auf Inhalte über CloudKit. Natürlich geht Apple in vielen Fällen mit gutem Beispiel voran. Wir erläutern Ihnen am Beispiel der Notizen-App, wie das Feature funktioniert.

macOS Sierra auf dem MacBook (Bild: Apple)

Wir haben Ihnen bereits erläutert, dass die Notizen-App nun die Zusammenarbeit an Notizen ermöglicht. Sie verschicken Einladungen an Leute, die an Ihrem Dokument mitarbeiten sollen. Während die Funktion bislang nur in Apples Notizen-App anzutreffen ist, ist für die Zukunft nicht auszuschließen, dass viele andere Apps davon Gebrauch machen.

So funktioniert die Zugriffsverwaltung über CloudKit

Sie können sich natürlich eine Dokumentation Apples für Software-Entwickler durchlesen. Doch wenn Sie die Zugriffsverwaltung über CloudKit nachvollziehen wollen, können Sie dies am besten anhand eines Beispiels. Nehmen Sie dazu die Notizen-App zur Hand. Über ein Icon in der Symbolleiste können Sie weitere Personen zur Mitarbeit an einem Dokument einladen. Die „Eingeladenen“ können Ihr Dokument bearbeiten, nicht aber löschen.

Apple stellt in diesem Zusammenhang die für das Einladen von Nutzern und die Verwaltung von Arbeitsgruppen nötigen Werkzeuge und Elemente für die Benutzeroberfläche zur Verfügung. Dies gilt nicht nur für macOS, sondern auch für iOS.

Sie erkennen aber auch, dass die Funktionalität bislang noch relativ eingeschränkt ist. Denn bislang können Sie keine Rollen verwalten oder Nutzern erlauben, Kommentare an Dokumente anzuhängen, statt diese unmittelbar zu bearbeiten. Letzteres kann man über Pages und iCloud innerhalb Apples eigener Software, aber noch nicht über die CloudKit-Schnittstelle. Vielleicht ist das ein Feature, das Apple Entwicklern im kommenden Jahr zur Verfügung stellt.