Apple hat mit dem neuen macOS Sierra den Sprachassistenten Siri auf den Mac gebracht. Fünf Jahre nach der Einführung am iPhone können Besitzer von Macs jetzt ebenfalls mit ihm sprechen. Da das Siri-Fenster immer über den Apps schwebt, kann man die Suchergebnisse beim Arbeiten in Apps nutzen. Besonders bietet sich das natürlich bei Bildern oder Dokumenten an.

Siri in macOS Sierra auf einem MacBook (Bild: Apple)

Bislang sah Ihre Arbeitsweise vielleicht so aus: Sie bearbeiten ein Dokument und möchten ein Bild hinzufügen. Wahrscheinlich werden Sie dann den Finder oder die Fotos-App gestartet haben, möglicherweise auch den Browser. Darin haben Sie dann nach möglichen Bildquellen gesucht. Falls die noch nicht auf dem Mac waren, erst noch gespeichert und erst dann konnten Sie das Bild in Ihr Dokument einbinden.

Siri-Ergebnisse in macOS Sierra zur Weiterarbeit verwenden

Mit Siri wird das nun wesentlich einfacher: Starten Sie den Sprachassistenten beispielsweise mit einem Klick auf das Symbol im Dock. Lassen Sie Siri zum Beispiel wissen: „Zeige mir Bilder zum Thema Architektur.“ Falls Sie auf dem Mac Bilder zum Thema haben, wird Siri Ihnen diese präferiert zeigen, ansonsten führt das Computergehirn eine Websuche aus. Sie bekommen ein Mosaik mit kleinen Vorschau-Kacheln angezeigt, die in diesem Fall Bilder zum Thema Architektur zeigen. Klicken Sie eines der Bilder an, halten Maus oder Trackpad gedrückt und ziehen das Bild an die Stelle in Ihr Dokument, an der Sie es verwenden wollen. Fertig.

Siri in macOS Sierra auf einem MacBook (Bild: Apple)

Pages-Dokument vorher (Bild: Apple)

Siri-Suchergebnisse für Bilder (Bild: Apple)

Pages Dokument nachher, mit eingefügtem Bild aus Siri-Ergebnissen (Bild: Apple) 2 /4

Natürlich können Sie auch andere Suchergebnisse weiterverwenden. Am besten lernen Sie Siri etwas besser kennen, indem Sie ein bisschen damit herumspielen und Dinge ausprobieren.