Neben dem Orte-Album gibt es als weitere Anlaufstelle in „Fotos“ in macOS Sierra ein Personen-Album. Sie können darin Favoriten bestimmen und haben jederzeit Ihnen wichtige Kontakte im Blick. Die Navigation über dieses Album eröffnet eine „persönlichere“ Dimension des Filterns. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

macOS Sierra auf dem MacBook (Bild: Apple)

Starten Sie die Fotos-App am Mac. In der Seitenleiste finden Sie im Bereich „Alben“ das Symbol einer menschlichen Silhouette. Klicken Sie darauf, öffnet sich eine Übersicht mit Vorschaubildern, auf denen die Köpfe von Personen zu sehen sind. Wenn Sie in früheren Versionen von Fotos oder iPhoto noch nie Kontakte in Bildern „getaggt“ haben, können Sie es in macOS Sierra jetzt nachholen. Diese Informationen helfen Fotos dabei, automatisiert sinnvolle Andenken-Diashows zu erstellen und verbinden Bilder miteinander, deren Zusammenhang Sie bei einer Vielzahl von Fotos womöglich nicht auf Anhieb gefunden hätten.

Andenken, Personen, Gruppen, Aufenthaltsorte

Wenn Sie auf ein Konterfei doppelt klicken, gelangen Sie auf die Übersichtsseite der Person. Zuoberst ist ein „Andenken“ hinterlegt. Starten Sie es, wie Sie andere Andenken starten würden; es war noch nie so einfach eine Person mit einer Diashow zu überraschen.

Darunter werden entsprechende Fotos aufgelistet und darunter Personen-Beziehungen. Noch weiter unten finden Sie eine Übersichtskarte, auf der Sie sehen können, wo überall Fotos mit der Person aufgenommen wurden.