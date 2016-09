Das neue macOS Sierra bietet eine Menge Neuerungen im Detail. Viele davon haben direkt oder entfernt mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun und sind auf subtile Weise ins Betriebssystem integriert. So auch die neue intelligente Suchfunktion in der Fotos-App. Apples Computergehirn ist in der Lage Gegenstände und Situationen in Bildern zu erkennen, macht auf diese Weise von jetzt auf gleich die Suchfunktion der Software intelligenter.

Fotos-App in macOS Sierra am iMac (Bild: HeyBundle, Alexander Trust, CC0)

macOS Sierra: Intelligente Fotos-Suche verwenden

Nach dem ersten Start der Fotos-App unter dem neuen macOS Sierra müssen Sie sich eigentlich nur eine Weile gedulden, bis Sie die intelligente Suche verwenden können. Denn zunächst interpretiert Apples KI die Fotos, versucht darin Gegenstände und Situationen zu erkennen, aber auch Personen und sogar deren Emotionen. Dies geschieht analog zur Indexierung von Dateien für die Spotlight-Suche.

Wenn Sie an einem Mac sitzen, den Sie vielleicht gerade erst neu gekauft haben, und auf dem sich noch keine Fotos befinden, dann wird die KI erst beim Hinzufügen erster Bilder aktiv. Haben Sie jedoch ein Update von OS X Yosemite oder El Capitan ausgeführt und bereits eine Reihe von Fotos integriert, hängt die Verarbeitungszeit von der Zahl der vorhandenen Bilder ab.

Ergebnisse der Fotos-Suche in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

In Fotos suchen

Alles, was Sie dann tun müssen: Geben Sie ein Suchwort in das Suchfeld oben rechts in der Benutzeroberfläche der Fotos-App ein. Sie können den Fokus auf das Suchfeld alternativ über die Tastenkombination [cmd] + [f] aufrufen. In unserem Beispiel haben wir mit der Eingabe bei „Sonne“ begonnen. Das Suchfeld gibt eine Reihe von Vorschlägen vor, wie Sonne, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, und so fort. Wählen Sie einen der Vorschläge aus, bekommen Sie in der Folge eine Reihe von Fotos angezeigt, auf denen Apples KI beispielsweise einen Sonnenaufgang vermutet.

Autovervollständigung bei Fotos-Suche in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von macOS Sierra erkennt das Computergehirn aus Cupertino insgesamt 4.432 Gegenstände und Situationen, sowie sieben Gesichtsausdrücke. Am besten lernen Sie sie alle kennen, indem Sie einfach einen Anfangsbuchstaben in das Suchfeld eingeben.