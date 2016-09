Zugegeben, auf den ersten Blick mag es albern klingen, sich von Apples Computergehirn Siri Wörter buchstabieren zu lassen. Doch selbst in der eigenen Muttersprache gibt es Situationen, in denen wir nicht genau wissen, wie man ein Wort schreibt. Vor allem, wenn es uns zum ersten Mal begegnet und/oder in der gesprochenen Sprache nicht eindeutig herausgehört werden kann. Auch gibt es viele Fremdwörter, bei denen man vielleicht nicht sofort weiß, wie sie geschrieben werden. Darüber hinaus ist diese Funktion sehr gut geeignet, die Grenzen von Apples Sprachassistent aufzuzeigen.

Siri am Mac (Bild: Apple)

Vielleicht sind Sie sich unsicher bei der neuen deutschen Rechtschreibung. Oder Sie sind auf einen Problemfall bei der Lektüre eines Texts gestoßen.

Einen solchen habe ich im vorangehenden Satz absichtlich erzeugt. Gemeinhin würde man den Genitiv von Text als „Textes“ bilden. Es ist gängig, dass man Vokale vor dem Genitiv-S wegfallen lassen kann. Das ist in den allermeisten Fällen einfach und der „Sprachökonomie“ geschuldet. Menschen sind faul oder effizient, je nachdem, wie Sie es auffassen möchten. Entsprechend passiert es häufig, dass in der Sprache etwas „geschlabbert“ wird. Wenn Sie sich nun aber vorstellen, wie sich „Texts“ für Sie anhört, stellen Sie fest, dass es gar nicht so einfach ist, die einzelnen Buchstaben voneinander zu trennen.

Siri buchstabiert Desoxyribonukleinsäure (Bild: Apple)

Siri buchstabiert Wörter

Fragen Sie Siri: „Wie schreibt man Texts“? Sie werden staunen, dass die KI Sie versteht. Wenn Sie die Sprachausgabe nicht abgeschaltet haben, buchstabiert das Computergehirn Ihnen das Wort. Zusätzlich erhalten Sie Hinweise zum Wort „Text“ über den Fundus an Wörterbüchern, auf den macOS Sierra zurückgreifen kann.

Es gibt in der deutschen Sprache viele Zweifelsfälle. Denken Sie an „holen“. Das „o“ wird lang gesprochen. Aber in Holz oder Holger, Holm, holde Maid, und so fort wird das „o“ im Wort kurz gesprochen. Das ist für gewöhnlich so – nur in Ausnahmefällen nicht. Deswegen gibt es das sogenannte Dehnungs-H. Das kommt beispielsweise in „hohl“ vor. Eine ehemalige Hochschulprofessorin von mir lag sehr viel Wert darauf, dass es in Ihrem Nachnamen „Fick“ ein Dehnungs-C gibt.

Denken Sie aber zurück an Ihre Schulzeit, in der Sie im Biologie-Unterricht mit der DNA konfrontiert wurden. Selbst wenn Sie nur halbwegs in der Lage sind „Desoxyribonukleinsäure“ auszusprechen, wird Siri Sie verstehen und Ihnen das Wort buchstabieren, sowie eine Definition präsentieren.

Sprechen Sie mit Siri über Wissen (Bild: Apple)

Grenzen von Siris Verständnis

Jemand, der die deutsche Sprache lernt, und hört „Du hohle Frucht, hol mal das Mahl“ kommt mehrfach in Konflikt. Das letzte „Mahl“ könnte man durch „Mal“ ersetzen, weil es sich gleich anhört, wenn man es ausspricht. Genauso „hohle“ durch „hole“ ersetzen und so weiter. Natürlich kommt es dabei auf den Kontext an, doch den lernt man erst nach und nach. In so einem Fall wäre es hilfreich, sich den Satz von Siri buchstabieren zu lassen. Doch das kann Apples Sprachassistent leider noch nicht.

Im Gegenteil buchstabiert Siri derzeit nur einzelne Wörter. In dem vorher genannten Beispielsatz kämen wir damit leider nicht weiter. Denn wenn wir Siri sagen „Wie schreibt man mal“ und aber eigentlich das „Mahl“ meinen, hat auch das Computergehirn Schwierigkeiten uns zu verstehen.