Apples Sprachassistent können Sie nun auch am Mac über die Uhrzeit, das Datum oder Feiertage ausfragen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass diese Funktion kaum sinnvoll einsetzbar ist. Doch gerade wenn es um die internationale Uhrzeit geht, kann man von Apples Künstlicher Intelligenz Angaben zur Zeitverschiebung erhalten.

Mit Uhrzeit und Datum kennt Siri sich aus (Bild: CC0)

Zeitverschiebung

Sie haben einen Bekannten in den USA, Indien oder anderswo auf der Welt und wollen mit ihm telefonieren, wissen aber spontan nicht, ob er oder sie gerade überhaupt wach ist? Fragen Sie Siri zum Beispiel: „Wie viel Uhr ist es gerade in Chicago?“ Sie bekommen die Uhrzeit genannt und gleichzeitig angezeigt, wie viele Stunden Unterschied des am Ort sind. Das kann auch Apple-Fans helfen, Informationen zu Terminen von Produktpräsentationen des Unternehmens besser einschätzen zu können.

Welcher Wochentag passt zu einem Datum? (Bild: Screenshot)

Datum mit Siri in Erfahrung bringen

Die meisten Leute wissen, welches Datum heute ist. Zur Not kann man am Mac auf das Kalender-Icon im Dock blicken und stellt es fest. Doch oft genug stellen Sie sich vielleicht die Frage, ob der kommende Samstag jetzt der 23te oder 24te ist. Fragen Sie Siri zum Beispiel: „Was für ein Tag ist am 29. Juli?“ Sie erhalten eine entsprechende Antwort, dass es sich um einen Freitag handelt. Manchmal möchten Sie aber auch ein Datum zu einem Wochentag wissen. Fragen Sie Siri entsprechend: „Welches Datum ist kommenden Montag?“

Welches Datum hat ein Wochentag? (Bild: Screenshot)

Informationen zum Feiertag erfragen?

Neben Informationen zum kalendarischen Sommeranfang oder weiterer Jahreszeiten können Sie Siri zu Feiertagen befragen. Sie wissen nicht, wann der Vatertag in diesem Jahr ist? Fragen Sie: „Wann ist Vatertag?“ Siri beantwortet Ihnen diese entsprechend.