18.08.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wie im wahren Leben gibt es auch am Mac Nutzer, die den Papierkorb ständig leeren, und andere bei denen sich der (virtuelle) Müll stapelt. Allerdings verschenkt man damit mitunter viel Speicherplatz. Im Gegensatz zum echten Papierkorb kann man unter macOS Sierra einstellen, dass gelöschte Dateien nach 30 Tagen automatisch aus dem Papierkorb entfernt werden – so als würde jemand anderes die unliebsame Aufgabe übernehmen.



Den Papierkorb zu leeren und den Müll rauszubringen ist für viele eine lästige Aufgabe. Auch wenn dies am Mac deutlich einfacher ist, vergessen einige Nutzer die Dateien und verschenken damit teils wertvollen Speicherplatz. Um den Nutzern unter die Arme zu greifen, gibt es eine Funktion, die Dateien automatisch nach 30 Tagen aus dem Papierkorb löscht.

So löscht Ihr Papierkorb Dateien nach 30 Tagen automatisch

Um die Funktion auf Ihrem Mac zu aktivieren, folgenden Sie diesen Schritten:

Klicken Sie zunächst auf das Finder-Icon in Ihrem Dock am unteren Bildschirmrand, um den Finder als aktive Anwendung in den Vordergrund zu holen. Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Finder" und wählen „Einstellungen" aus. Wählen Sie den Reiter „Erweitert" aus. Setzen Sie anschließend einen Haken vor „Objekte nach 30 Tagen aus dem Papierkorb löschen", um das automatische Löschen zu aktivieren. Sie können die Finder-Einstellungen nun wieder verlassen.

Ab sofort werden alle Dateien automatisch nach 30 Tagen aus dem Papierkorb gelöscht und Sie brauchen sich nicht selbst darum zu kümmern – wenn es nur immer so einfach wäre.