16.08.2017 - 11:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Carpool Karaoke ist endlich da und auf den verschiedenen Kanälen macht Apple viel Werbung für die neue Show. Nachdem Debüt in der letzten Woche mit Hollywood-Star Will Smith und Late-Night-Talker James Corden nehmen demnächst weitere große Serien-, Film-, Musik- und Sport-Persönlichkeiten Platz und singen Ihre Lieblingslieder. Dabei wird nicht nur gesungen, sondern man darf sich auch über diverse Überraschungen freuen.



Maise Williams und Sophie Turner verstecken sich in HBOs Escape Room (Bild: Apple Music)

Apple hat neue Werbespots zu neuen Show „Carpool Karaoke - The Series“ veröffentlicht. Darin gibt man einen weiteren Ausblick auf die kommenden Wochen. Im ersten Spot darf man die beiden „Game of Thrones“-Stars Maise Williams und Sophie Turner ausnahmsweise mal in Alltagssachen bewundern wie sie beim Autofahren Ihre Lieblingsliedernvon Miley Cirus und Justin Bieber mitsingen. Während der halbstündigen Sendung werden Sie auch einen Besuch in HBOs Escape Room abstatten und werden wohl für große Augen bei den Teilnehmern sorgen.

Im zweiten Spot hingegen nehmen „Family Guy“-Macher Seth MacFarlane und Sängerin Ariana Grande Platz im SUV. Natürlich darf auch hier viel Gesang erwartet werden. Allerdings scheinen sich die beiden eher auf Songs von Musicals wie „Wicked“ oder “Little Shop of Horrors“ eingeschossen zu haben. Wer Family Guy, Ted und „A Million Ways To Die in the West“ kennt, weiß, dass mit MacFarlane viel Humor zu erwarten ist, der nicht selten an die Grenzen geht.

In den kommenden Wochen wird es Folgen mit Miley Cirus' Familie, Metallica, Shaquille O'Neal, John Legend, John Cena, Queen Latifah, Jada Pinkett-Smith, Joe Jonas, Ice Cube, Billy Eichner und vielen anderen Stars exklusiv auf Apple Music geben.