20.09.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit iOS 11 wird aus dem iPad mehr als nur ein „iPhone mit großem Bildschirm“. Das Update erweitert die Fähigkeiten des Apple-Tablets ungemein. Mit den neuen Multitasking-Features wie Drag & Drop, den verbesserten App-Umschalter sowie der Dateien-App geht vieles leichter von der Hand. Der wirkliche Star ist jedoch das neue Dock, welches fast schon wie an einem Mac funktioniert – vielleicht auch besser.



Das neue Dock ist am iPad in jeder App aufrufbar (Bild: Apple)

Das neue Dock verändert die Handhabung des iPad, wie man es bisher gewöhnt ist. Nicht nur das Aussehen erinnert an das Mac-Dock, sondern auch verschiedene Funktionen. So lassen sich jetzt deutlich mehr Apps ablegen. Bis zu 15 Applikationen sollen dort Platz finden, die Ihnen jederzeit schnellen Zugriff bieten, da das Dock mit einem Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben in jeder App aufgerufen werden kann. Aber das Dock kann noch mehr:

Tipp 1: Vorschau

Wenn Sie am Mac im Dock auf eine bestimmte App rechtsklicken, dann werden Ihnen oftmals zuletzt verwendete Dokumente, geöffnete Webseiten oder ähnliches angezeigt. Am iPad funktioniert das jetzt ähnlich. Halten Sie dazu den Finger kurz auf das App-Icon gedrückt, um die Vorschau zu öffnen und direkt wieder einzusteigen. Beachten Sie aber, dass nicht alle Apps das Feature unterstützen.

Tipp 2: Split View & Slide Over

Während Split View bisher immer schwierig zu bedienen war, hat Apple dies in iOS 11 vereinfacht. Starten Sie nun einfach eine App, wie den Safari-Browser, und rufen Sie dann das Dock mit einer Wischgeste auf. Halten Sie jetzt den Finger auf ein App-Icon gedrückt und ziehen Sie es an den rechten oder linken Bildschirmrand. Die bisher geöffnete App wird dann „Platz machen“. Für Slide Over reicht es, wenn Sie die App aus dem Dock auf die aktuelle App ziehen und schon wird das überlappende Fenster links oder rechts dargestellt.

Tipp 3: App-übergreifendes Drag & Drop via Dock

Am einfachsten funktioniert das „Drag & Drop“-Feature natürlich, wenn Sie sich in Split View befinden. Allerdings können Sie auch Medien in andere Apps ziehen. Halten Sie dazu den Finger auf das Foto oder Video gedrückt und bewegen Sie es etwas, sodass es an Ihrem Finger „klebt“. Nehmen Sie nun die zweite Hand und wischen Sie nach oben, um das Dock aufzurufen. Tippen Sie hier die gewünschte App an und schieben Sie den Inhalt an die gewünschte Stelle, bevor Sie Ihren Finger anheben. So einfach funktioniert das.