20.09.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In jedem Jahr, wenn Apple ein neues Betriebssystem wie iOS 11 veröffentlicht, erscheinen fast zeitgleich auch Aktualisierungen für viele andere Apple-Anwendungen. Es wundert daher nicht, dass Apple die iWork-Apps Keynote, Pages und Numbers nun an das neue iOS angepasst hat, damit diese auch die neuen Funktionen wie das Dock, Drag & Drop oder die Dateien-App optimal nutzen können.



Numbers, Pages und Keynote sind jetzt zur neuen Dateien-App kompatibel (Bild: Apple)

Durch die Bank weg unterstützen Pages, Numbers und Keynote mit dem Update auf Version 3.3 die neuen „iOS 11“-Features. Dazu hat man etwa den Dokumentenmanager überarbeitet, damit dieser nun auch mit der Dateien-App kompatibel ist. Daneben haben die drei Apps auch Verbesserungen für Split View und Slide Over erfahren. Gleichzeitig nutzen die iWork-Apps auch das auf in iOS 11 eingeführte neue iPad-Dock. Dort kann nun mittels langem Druck eine Vorschau der zuletzt geöffneten Dokumente geöffnet werden, die einen schnelleren Zugriff auf diese erlaubt.

Das hat sichsonst noch in Pages 3.3 geändert:

• Einfacher Zugriff mit dem neu gestalteten Dokumentenmanager auf Dateien, die auf iCloud Drive oder Speicherlösungen von anderen Anbietern gespeichert sind

• Bewegen von Text, Bildern und mehr auf dem iPad zwischen Pages und anderen Apps per Drag&Drop

• Effizienteres Arbeiten auf dem iPad mit Funktionen wie „Slide Over“, „Split View“ und dem neuen Dock

• Schnelles Zugreifen auf und Verwalten von Dokumenten mit der neuen App „Dateien“

• Erstellen neuer Formen mit den Befehlen „Verbinden“, „Überschneiden“, „Subtrahieren“ und „Ausschließen“

• Schnelles Anordnen von Objekten mit den Befehlen „Ausrichten“, „Verteilen“, Vertikal spiegeln“ und „Horizontal spiegeln“

• Unterstützen des Befehls „Auseinanderbrechen“ für komplexe Formen in der Formen-Mediathek

• Auswählen von Textabsätzen mit der Geste „Dreifachtippen“

• Verbesserter PDF-Export für die Darstellung von Tabelleninhalten eines Dokuments in der Seitenleiste von Apps für die PDF-Anzeige

• Verbesserungen bei Leistung und Stabilität

Das bringt die Aktualisierung für Numbers 3.3:

• Einfacher Zugriff mit dem neu gestalteten Dokumentenmanager auf Dateien, die auf iCloud Drive oder Speicherlösungen von anderen Anbietern gespeichert sind

• Bewegen von Text, Bildern und mehr auf dem iPad zwischen Numbers und anderen Apps per Drag&Drop

• Effizienteres Arbeiten auf dem iPad mit Funktionen wie „Slide Over“, „Split View“ und dem neuen Dock

• Schnelles Zugreifen auf und Verwalten von Tabellenkalkulationen mit der neuen App „Dateien“

• Einfaches Eingeben von Werten mit neuen Tastaturen für Datum, Uhrzeit und Dauer

• Neue „intelligente Werteregler“ für feiner abgestufte Anpassungen an vorhandenen Werten für Datum, Uhrzeit und Dauer

• Erstellen neuer Formen mit den Befehlen „Verbinden“, „Überschneiden“, „Subtrahieren“ und „Ausschließen“

• Schnelles Anordnen von Objekten mit den Befehlen „Ausrichten“, „Verteilen“, Vertikal spiegeln“ und „Horizontal spiegeln“

• Unterstützen des Befehls „Auseinanderbrechen“ für komplexe Formen in der Formen-Mediathek

• Verbesserungen bei Leistung und Stabilität

Auch Keynote erhält mit dem Update auf Version 3.3 Unterstützung für neue iOS-11-Funktionen:

• Einfacher Zugriff mit dem neu gestalteten Dokumentenmanager auf Dateien, die auf iCloud Drive oder Speicherlösungen von anderen Anbietern gespeichert sind

• Bewegen von Text, Bildern und mehr auf dem iPad zwischen Keynote und anderen Apps per Drag&Drop

• Effizienteres Arbeiten auf dem iPad mit Funktionen wie „Slide Over“, „Split View“ und dem neuen Dock

• Schnelles Zugreifen auf und Verwalten von Präsentationen mit der neuen App „Dateien“

• Erstellen neuer Formen mit den Befehlen „Verbinden“, „Überschneiden“, „Subtrahieren“ und „Ausschließen“

• Schnelles Anordnen von Objekten mit den Befehlen „Ausrichten“, „Verteilen“, Vertikal spiegeln“ und „Horizontal spiegeln“

• Unterstützen des Befehls „Auseinanderbrechen“ für komplexe Formen in der Formen-Mediathek

• Verbesserungen bei Leistung und Stabilität