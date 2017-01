17.01.2017 - 12:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sowohl HDR- als auch Porträt-Aufnahmen sehen großartig aus. Allerdings haben sie zwei Haken. Sie sind groß und standardmäßig wird ein einfaches Duplikat ohne Effekt erstellt. Letzteres kostet natürlich weiteren Speicherplatz, sodass wir Ihnen zeigen möchten, wie Sie ihr iPhone beziehungsweise iPhone 7 Plus konfigurieren sollten, um zukünftig keine Duplikate mehr in Ihrer Foto-Mediathek unter iOS 10.2 vorzufinden.



Wenn Sie oft HDR-Fotos oder Porträt-Aufnahmen mit Ihrem iPhone 7 Plus schießen, wird Ihnen sicherlich in der Foto-App aufgefallen sein, dass stets zwei Bilder vorhanden sind. Dabei handelt es sich jeweils um das Original und eine um den digitalen Effekt nachgebesserte Version. So sieht man beispielsweise eine Aufnahme mit Bokeh und eine ohne den Tiefenschärfeneffekt. Das Anlegen der zwei Bilder kostet natürlich auch entsprechenden Speicherplatz. Um diesen zu sparen, können Sie in den Einstellungen die Duplikate deaktivieren. Wir zeigen Ihnen, wie das unter iOS 10.2 funktioniert.

Schritt 1: Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App.

Schritt 2: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Eintrag „Fotos & Kamera" sehen.

Schritt 3: Tippen Sie den Menüpunkt an.

Schritt 4: Navigieren Sie ans untere Ende. Ziehen Sie nun die Schieberegler neben „Foto behalten" bei „Porträtmodus" und bei „HDR (Hochkontrastbild)" nach links, um Duplikate zukünftig zu vermeiden.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, wird zukünftig nur noch das HDR- beziehungsweise Porträtfoto mit Tiefenschärfeneffekt in der Fotos-App gespeichert.

