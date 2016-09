20.09.2016 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Unabhängig vom neuen iPhone 7 bringt iOS 10 verschiedene neue Funktionen auf modernere iOS-Geräte. Viele dieser Neuerungen sind in auch in der Fotos-App zu finden. Angefangen von der neuen Andenken-Funktion über die Möglichkeit von Markierungen in Fotos bis hin zu den Filter für Live Photos gibt es einiges zu entdecken. Ganz besonders ist jedoch die neue Erkennung von Gesichter, Objekten und Landschaften. Nach diesen kann sogar gesucht werden.



Wer mindestens ein iPhone 5s sein Eigen nennt, der darf sich in iOS 10 über eine ganz besondere neue Funktion für seine Fotos freuen. Nach dem ersten Start der Fotos-App werden sämtliche Aufnahmen - egal, ob in der iCloud-Mediathek oder auf dem Gerät - analysiert. Dabei erkennt die Software Gesichter und sogar Landschaften sowie Objekte. Dies kommt zum einen der Andenken-Funktionen zu Gute, die Erinnerungen sortiert und zum anderen lässt dies die Suche nach einzelnen Gegenständen, Tieren und sogar nach Wetterbedingungen in Fotos zu.

So durchsuchen Sie Fotos nach Personen, Objekten und Landschaften in iOS 10

Wenn Sie die Fotos-App nach dem Update auf iOS 10 erstmalig starten, wird Ihnen die neue Suchfunktion noch nicht zur Verfügung stehen, da erst sämtliche Fotos analysiert werden müssen. Gedulden Sie sich daher etwas, bevor eine ordentliche Suche möglich ist.

Schritt 1: Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone und Sie befinden sich standardmäßig im Reiter „Alben“ im Ordner „Alle Fotos“.

Schritt 2: Tippen Sie oben links unter dem Mobilfunksignal auf „< Alben“.

Schritt 3: Sie kommen nun in die Alben-Ansicht und sehen rechts oben das Such-Symbol. Tippen Sie darauf.

Schritt 4: Tippen Sie auf das Suchfeld und geben Sie einen Suchbegriff ein, bspw. „Hund“, „bewölkt“, „Strand“ oder einen bestimmten Ort ein.

Schritt 5: Ihr iPhone wird Ihnen nun verschiedene Ordner anzeigen. Wählen Sie daraus das für Sie passende Ergebnis aus.

Schritt 6: Versuchen Sie jetzt noch einen weiteren Suchbegriff.