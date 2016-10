18.10.2016 - 18:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

iOS 10 hält allerlei neue Funktionen für uns Nutzer parat. Von verbesserter Bedienbarkeit in Apple Music über die starke Überarbeitung von iMessage bis hin zu kleinen Neuerungen in Safari hat sich viel getan. Wir haben uns den Browser genau angeschaut und möchten Ihnen eine Funktion zeigen, die Ihnen das Leben leichter macht. Mit einem kleinen Trick ist jetzt nämlich möglich alle Tabs mit einem Fingertipp zu schließen.



Wer kennt das nicht - man ruft eine Webseite in Safari auf und lässt sie offen. Später wird man aus eine App wieder in den Webbrowser weitergeleitet. So sind mit der Zeit eine Vielzahl an Tabs geöffnet und man verliert schnell die Übersicht. Mühselig wird es dann, wenn man die Tabs wieder schließen möchte. Jedes Tab muss entweder mit einem Fingertipp auf das „X“ oder mit einer Wischgeste einzeln geschlossen werden. Mit iOS 10 ist dies nicht mehr notwendig, denn hier gibt es einen beziehungsweise sogar zwei Tricks.

So einfach schließen Sie alle Tabs in Safari – ohne 3D Touch

Variante 1

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie den Safari-Browser.

Schritt 2: Halten Sie nun den Finger kurz auf das Tab-Symbol, bis ein Kontextmenü geöffnet wird.

Schritt 3: Um alle Tabs zu schließen, tippen Sie auf „(Anzahl) Tabs schließen“.

Variante 2

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie den Safari-Browser.

Schritt 2: Tippen Sie auf das Tab-Symbol.

Schritt 3: Halten Sie jetzt Ihren Finger auf „Fertig“, bis ein Kontextmenü erscheint.

Schritt 4: Tippen Sie auf „(Anzahl) Tabs schließen“, um alle Tabs aus dieser Ansicht zu entfernen.