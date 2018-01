22.01.2018 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bekanntlich hatte schon das iPhone 7 beziehungsweise iPhone 7 Plus keinen physischen Home-Button mehr. Dieser wurde durch eine Softwarelösung und eine verbesserte Taptic Engine ersetzt. Durch den Austausch ändert sich auch die Art und Weise, wie man die Apple-Smartphones in den Wartungszustand versetzt. Diese unterscheidet sich nochmals deutlich von den Maßnahmen, die bei einem iPhone 8 oder iPhone X zu ergreifen sind.



22.01.2018 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So versetzen Sie das iPhone 7 (Plus) in den Wartungszustand

Stellen Sie zunächst sicher, dass auf Ihrem Mac-Computer die neueste iTunes-Version installiert ist. (Stand Januar 2018: Version 12.7.2) Schließen Sie nun Ihr iPhone 7 oder iPhone 7 Plus per Lightning-Kabel an Ihren Mac-Computer an und öffnen Sie danach iTunes. Schalten Sie jetzt Ihr iPhone aus, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten und dann den Ausschalten-Slider nach rechts ziehen. Halten Sie den Power-Button an der rechten Seite Ihres Geräts sowie die Leiser-Taste an der linken Geräteseite (untere Taste) gleichzeitig gedrückt.

(Bild: Screenshot)

Sobald Sie das Apple-Logo sehen, lassen Sie die Power-Taste wieder los und halten jedoch weiterhin die Leiser-Taste gedrückt. Lassen Sie die Leiser-Taste erst los, wenn Ihnen auf dem Display die Nachricht „Mit iTunes verbinden“ angezeigt wird, dann haben Sie Ihr iPhone 7 beziehungsweise iPhone 7 Plus erfolgreich in den Wartungsmodus versetzt. Auch in iTunes sollten Sie anschließend über den Wartungsmodus benachrichtigt werden.

Im Wartungszustand können Sie Ihr iPhone 7 oder iPhone 7 Plus wiederherstellen. Alternativ können Sie auch den DFU-Modus zum Zurücksetzen Ihres Geräts nutzen.