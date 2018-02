06.02.2018 - 12:21 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Lange Zeit war Siri einfach nur Siri. Wenige bis gar keine Einstellungsmöglichkeiten waren vorhanden und Drittanbieter-Unterstützung lag in weiter Ferne. Dies hat sich in den letzten Softwaregenerationen dramatisch geändert. Schon seit iOS 9 kann Siri auch ohne Audiofeedback auf Befehle antworten. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie hierbei haben und wo die Einstellungen zu finden sind.



Wem ist das nicht schon einmal passiert: In einer ungünstigen ruhigen Situation spielt man am iPhone herum und bleibt etwas so lange auf der Home-Taste, sodass Siri prompt antwortet. Um solch eine (teils peinliche) Situation zu verhindern, lässt Sie Apple bereits seit iOS 9 das Audiofeedback deaktivieren, wenn das iPhone auf „lautlos“ gestellt ist.

Um das Feature zu aktivieren, öffnen Sie zunächst die Einstellungs-App und rufen dann den Eintrag „Siri & Suchen“ auf. Hier finden Sie diverse Einstellungen, um Siri an Ihre Wünsche anzupassen. Darunter versteckt sich auch die Option „Sprachfeedback“, die Sie nun antippen. Ihnen stehen jetzt drei Möglichkeiten zur Auswahl: „Immer eingeschaltet“, „Mit Schalter „Klingelton“ steuern“ und „Nur Freisprecheinrichtung“.

Während die Auswahl der ersten Option Ihnen ein Audiofeedback bei jeder Siri-Anfrage beschert, sollten Sie sich hingegen für „Mit Schalter „Klingelton“ steuern“ entscheiden, wenn Sie im Ruhemodus Siris Stimme nicht hören möchten. Konkret bedeutet dies, dass bei aktivierter Einstellung Siris Sprachausgabe deaktiviert wird, wenn Sie den kleinen Schalter an der linken Geräteseite nach hinten schieben und damit Ihr iPhone auf „lautlos“ stellen. In diesem Fall wird Ihnen Siri per Text antworten. Laut Einstellungs-Beschreibung ist das Sprachfeedback jedoch weiter aktiv, wenn Sie den Sprachassistenten mit „Hey Siri“ ansprechen, Kopfhörer oder andere Bluetooth-Audio-Geräte verbunden sind.