04.10.2017 - 12:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch ist in eine komfortable Erweiterung des iPhone. Von dort werden Benachrichtigungen, Kurzmitteilungen, Anrufe, Wecker und einige weitere Funktionen einfach an das kleine Gerät am Handgelenk weitergeleitet. Sollte man einmal etwas verpasst haben, dann symbolisiert ein kleiner roter Punkt über dem Zifferblatt, dass eine Benachrichtigung eingegangen ist. Dieser lässt sich jedoch in wenigen Schritten ausblenden.



Auf Ihrer Apple Watch erhalten Sie so einige Benachrichtigungen verschiedener Apps. Diese werden ihnen beim Eingang durch ein haptisches Feedback signalisiert und bei Armheben sofort anzeigt. Sollten Sie jedoch eine Mitteilung verpasst haben, dann landen diese in einer Art Mitteilungszentrale. In diesem Fall werden Ihnen neue und ungelesenen Mitteilungen als roter Punkt über den Zifferblatt anzeigt. Allerdings kann man diesen auf folgendem Weg schnell und einfach ausblenden.

So blenden Sie das Mitteilungssymbol auf der Apple Watch aus

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Watch-App. Wählen Sie dann den Reiter „Meine Uhr“ aus. Scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Mitteilungen“ sehen und wählen Sie ihn aus. Gleich oben als erste Option wird Ihnen nun „Mitteilungsanzeige“ angezeigt. Ziehen Sie den Schieberegler dahinter nach links, um das Mitteilungssymbol auf Ihrer Apple Watch zu deaktivieren.

Hinweis: Das Mitteilungssymbol lässt sich jederzeit auf selben Weg wieder aktivieren. Folgen Sie dazu den Schritten und ziehen Sie den Regler im letzten Schritt dann wieder nach rechts.