25.09.2017 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Heute, fast eine Woche nach der Veröffentlichung von iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4, erscheint endlich auch macOS High Sierra. Im Gegensatz zum letzten Jahr zeigt sich Apple hier allerdings sehr konservativ und dürfte überwiegend an der Stabilität sowie dem neuen Dateisystem APFS gearbeitet haben. Jedoch verstecken sich im neuen Mac-Betriebssystem deutlich mehr Neuigkeiten als viele Nutzer ahnen dürften.



In macOS High Sierra wird nicht nur das neue Dateisystem APFS eingeführt. Der Mac wird fit gemacht für VR-Erlebnisse, wobei auch ältere Geräte dank eGPU-Unterstützung davon profitieren dürfen. Daneben lebt das neue Betriebssystem natürlich von vielen kleinen Veränderungen, die Sie auf der offiziellen Seiten nachlesen können. Wir möchten Ihnen (via MacRumors-Forum) zeigen, welche bisher undokumentierten Änderungen Sie sonst noch in macOS High Sierra erwarten dürfen: